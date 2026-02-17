最後まで残った1050系53編成がラストラン

大宮駅と内宿駅を結ぶ新交通システム「ニューシャトル」を運営する埼玉新都市交通は2026年2月15日（日）、1050系のラストランイベントを実施しました。開業時から活躍してきた1000系の系列が今月、完全引退となります。

ニューシャトルは、東北・上越新幹線の高架の張り出し部分を走行路とする新交通システム（鉄道の一種）で、新幹線建設に伴う地元への“見返り”として誕生した経緯があります。鉄道博物館へのアクセス路線ともなっており、ゴムタイヤ式の小さな車両が走っています。

1両あたりの車体長は8mで、一般的なJRの通勤電車（20m）の半分以下の長さ。マッチ箱が連なって走っているように見えます。

ラストランを迎えた1050系は、羽貫〜内宿間の延伸と増発に対応するため、6両編成4本が川崎重工業で製造されました。ニューシャトルの開業時に導入された1000系をモデルチェンジした車両で、運転台の窓が側面まで回り込む「パノラミックウインドウ」を採用したことが外観上の特徴です。

車内は木目調となっており、温かみのある空間となっています。電気子チョッパ制御を採用し、「プーン」という走行音が特徴です。

最後に残った53編成は、これまで3回も塗装が変更されています。1999年から2013年までは1000系と同じ黄色と緑、2013年から2019年まではアイボリーと朱色、2019年からは最新の2020系に準じたフレッシュグリーンとホワイトの塗装となっています。

2月21日（土）には丸山駅で最後の車両展示会も

ラストランイベントは、ツアー商品「ありがとう、さようなら1050系」として販売され、抽選で選ばれた鉄道ファンなど約60人が参加。内宿駅→大宮駅→内宿駅→丸山駅→丸山車両基地を走行しました。



2020系と1050系の並び（乗りものニュース編集部撮影）



内宿駅では、沿線の保育園児がラストランを担当するベテランの主任運転士に花束を贈呈したほか、1050系と最新鋭の2020系26編成が対面で並び、新旧車両の運転士による引継ぎ式も行われました。丸山駅では車庫に向かう1050系と大宮方面に向かう列車と同時発車し、並走するという粋な計らいもありました。

埼玉新都市交通は1050系の引退に合わせて、特製の台紙がついた硬券タイプの1日乗車券を2026年5月14日まで販売中。価格は720円で、大宮と内宿を1往復するだけで元が取れます。1000枚限定のため、無くなり次第販売終了となります。

また、2026年2月21日（土）には、1050系53編成の車両展示会が丸山駅（2番線ホーム）で10時〜15時まで開催される予定。所定の乗車券類があれば見学することが可能です。車体にはラストランイベントの参加者や保育園児が思い出を書いており、13時〜15時は車内に入ることもできます。

埼玉新都市交通によると、1050系53編成は2月末まで予備車として待機し、その後解体される見通しだといいます。1050系の引退により、ニューシャトルは2000系と2020系の2形式に。VVVFインバータ制御の車両に統一されることになります。