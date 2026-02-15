都市伝説界の新旧コンビが夢のコラボ！ 高速道路を追いかけるメリーさんに助け船を出したのは足が速い″あの人″!!【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
「今、あなたの後ろにいるの」――電話の向こうから迫ってくる怪異として知られる都市伝説「メリーさんの電話」。本来なら背筋が凍るはずのこの怪談を、全力でギャグに振り切った漫画が話題を集めている。描いたのは、X(旧Twitter)で毎日5コマ漫画を公開している漫画家・伊東さん（@ito_44_3）だ。伊東さんの「タイミング最悪メリーさん」は、怪談の“お約束”を現代の状況にぶつけ、見事に空回りさせてみせる。
物語の舞台は高速道路。運転中、ハンズフリーにかかってきた一本の電話に出ると、「私はメリーさん」という聞き慣れた名乗りが飛び込んでくる。だが相手は徒歩で追いかけてくるはずの怪異で、こちらは高速移動中だ。「今、あなたのずっと後ろに…」と息を切らすメリーさんの声に、恐怖よりも先に冷静なツッコミが浮かぶ。「なぜ今、ここでかけてきたのか」。
■追いついたと思ったら、まさかの援軍のおかげだった
それでもメリーさんは諦めない。次の着信では、得意げに「今、あなたの後ろにいるの！」と決めゼリフを放つ。ようやく追いついたのかと思いきや、続いた言葉は「ターボババアと一緒にね！」だった。ここで登場するのが、車と並走する老婆として知られる現代の都市伝説・ターボババアである。最速140キロ以上とも言われる存在を引き連れてくるあたり、必死さが裏目に出ている。
■有名怪異の“共闘”にコメント欄が沸騰
新旧の都市伝説がまさかのタッグを組む展開に、コメント欄は「激アツ」「今宵、最速が決まる」と大盛り上がり。怖がらせるどころか、競技会の様相を呈していく流れが、この作品の真骨頂だ。
■発想の出どころは「追いつけるの？」という素朴な疑問
伊東さんは本作について、「目標が高速移動しているとき、メリーさんはどうやって後ろを取るのかと考えているうちに思いついた」と語る。毎日5コマ漫画を投稿し、Kindleでは無料公開分に加え描き下ろしも収録。「コメントの反応がモチベーションに直結する」と語るように、読者との距離感も軽快だ。
メリーさんを知らない世代も増えるなか、本作には2.4万のいいねが集まった。「若い人にはピンと来ないかもしれないと思っていたので、反響があってよかった」と伊東さんは手応えを明かす。怪談の定型を知っていてもいなくても笑えるところに、このギャグの強さがある。
取材協力：伊東(@ito_44_3)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。