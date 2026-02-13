【「ヤングアニマル」4号】 2月13日 発売 価格：530円

【拡大画像へ】

白泉社は、「ヤングアニマル」4号を2月13日に発売した。価格は530円。

表紙と巻頭グラビアは桃月なしこさん。感情を語らず、空気で魅せるグラビアを披露する。特別付録には「『桃月なしこ』両面クリアファイル」が付いてくる。巻末グラビアには姫野ひなのさんが登場する。

マンガの巻頭カラーは、「ペンと手錠と事実婚」。「ファミリープラン」、「それでも書きたい有馬くん」がカラーつきで登場。そのほか、「3月のライオン」の最新話も掲載される。

【表紙&巻頭グラビア】桃月なしこ（撮影：西條彰仁）

【巻末グラビア】姫野ひなの（撮影：山口京和）

【ペンと手錠と事実婚】

巻頭カラー「ペンと手錠と事実婚」（原作／椹木伸一 作画／ガス山タンク）

【ファミリープラン】

カラーつき「ファミリープラン」（本田優貴）

【それでも書きたい有馬くん】

カラーつき「それでも書きたい有馬くん」（真田つづる）

【3月のライオン】

「3月のライオン」（羽海野チカ）