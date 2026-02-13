表紙＆巻頭に桃月なしこさんが登場！「ヤングアニマル」4号本日発売。「3月のライオン」最新話も掲載！
【「ヤングアニマル」4号】 2月13日 発売 価格：530円
白泉社は、「ヤングアニマル」4号を2月13日に発売した。価格は530円。
表紙と巻頭グラビアは桃月なしこさん。感情を語らず、空気で魅せるグラビアを披露する。特別付録には「『桃月なしこ』両面クリアファイル」が付いてくる。巻末グラビアには姫野ひなのさんが登場する。
マンガの巻頭カラーは、「ペンと手錠と事実婚」。「ファミリープラン」、「それでも書きたい有馬くん」がカラーつきで登場。そのほか、「3月のライオン」の最新話も掲載される。
【表紙&巻頭グラビア】桃月なしこ（撮影：西條彰仁）
【巻末グラビア】姫野ひなの（撮影：山口京和）【ペンと手錠と事実婚】
巻頭カラー「ペンと手錠と事実婚」（原作／椹木伸一 作画／ガス山タンク）【ファミリープラン】
カラーつき「ファミリープラン」（本田優貴）【それでも書きたい有馬くん】
カラーつき「それでも書きたい有馬くん」（真田つづる）【3月のライオン】
「3月のライオン」（羽海野チカ）