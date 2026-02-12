【つきじ海賓】2月14日限定で″全品半額″！超お得なアプリクーポン配信中。今年のバレンタインはお寿司もうな重もお得に楽しんで。
宅配寿司チェーンの「つきじ海賓」は、2026年2月14日限定でアプリからの注文が全品半額になるクーポンを配信しています。
「つきじ海賓アプリ」の全会員が対象です。
対象メニューは全部で250品以上！
2月14日限定の半額クーポンの対象メニューは、つきじ海賓アプリに掲載されている商品なら他ブランドの商品でも例外はありません。お寿司はもちろん、釜めしや天丼、うな重、つけ麺など、バラエティ豊かなメニューは幅広い世代が楽しめるラインアップです。今年のバレンタインは、超お得なクーポンでちょっと贅沢な食事を楽しみませんか。
・つきじ海賓「希（のぞみ）」 通常価格1954円→977円
・つきじ海賓「うな重 上（国産3／4尾）」 通常価格3380円→1690円
・丼ぶり天晴「天晴天丼 松」 通常価格1760円→880円
クーポンの配信日は2月11日です。事前にアプリをダウンロード＆会員登録をして、半額クーポンを受け取っておくのがオススメです。
14日は注文が大変混み合うため、早めに予約しておくとスムーズに受け取れます。
配達は値引き後の価格が1500円以上から利用できます。また、配達範囲外に住んでいる人も、店舗でのテイクアウトでクーポンを利用できます。
半額クーポンはその他の割引やクーポンとの併用はできません。14日当日の注文変更に伴うクーポンの再配信はできない場合があります。また、ブランドをまたがっての注文はできません。
※価格はすべて税込です。
東京バーゲンマニア編集部