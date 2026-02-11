ぬいぬいバッグにスター・ウォーズ登場♡グローグーが主役

可愛さとインパクトを同時に楽しみたい大人女子におすすめしたいのが、「ぬいぬいバッグ」シリーズの最新作。今回は『スター・ウォーズ』のドラマシリーズ『マンダロリアン』で人気のグローグーがモチーフに♡ぬいぐるみの愛らしさと実用性を兼ね備えたトートバッグは、日常コーデのアクセントにもぴったり。ファン心をくすぐる新作バッグに注目です。]

グローグーの可愛さを大胆に表現

© ＆ ™.Lucasfilm Ltd

トートバッグのフロントに、グローグーのぬいぐるみを縫い付けたデザインは、視線を集める存在感。つぶらな瞳や愛嬌たっぷりの表情が丁寧に表現されており、持つたびに癒しを感じられます。

© ＆ ™.Lucasfilm Ltd

キャラクターの魅力を活かした仕上がりで、『スター・ウォーズ』ファンはもちろん、可愛い雑貨好きにも刺さるデザインです。

CONVERSE×ANNA SUI新作♡ウエポン厚底スニーカー＆クロッグ発売

大判サイズで使いやすさも◎

© ＆ ™.Lucasfilm Ltd

© ＆ ™.Lucasfilm Ltd

サイズは約H350×W420×D110mmと、マチ約11cmの大判仕様。お財布やポーチ、ペットボトルなどもすっきり収まり、ちょっとしたお出かけやサブバッグとしても活躍します。

素材は綿・レーヨン・ポリエステルを使用し、軽やかで扱いやすいのも嬉しいポイントです。

予約受付中＆全国発売も予定

スター・ウォーズ グローグー ぬいぬいバッグ

© ＆ ™.Lucasfilm Ltd

本商品は、アイアップ公式オンラインストアにて好評予約受付中。さらに、2026年3月17日（火）より全国の販売店にて順次発売予定となっています。

※販売開始日は店舗により異なる場合がございます。確実に手に入れたい方は、早めのチェックがおすすめです。

※掲載画像はすべてイメージです。実際の商品と一部異なる場合がございます。ご了承ください。

癒しも実用性も叶えるご褒美バッグ

ぬいぐるみの可愛さとトートバッグの実用性を融合した「ぬいぬいバッグ」。グローグーの魅力がぎゅっと詰まったデザインは、持つだけで気分を上げてくれます♡

スター・ウォーズの世界観を日常に取り入れられる特別なアイテムとして、自分用にもギフトにもおすすめの注目バッグです。