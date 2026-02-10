¡Ö¥â¥ó¥Ï¥ó¥ï¥¤¥ë¥º¡×Âç·¿³ÈÄ¥¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÀ©ºî¤¬Àµ¼°È¯É½¡ªÎòÀï²¦¥¢¥ë¥·¥å¥Ù¥ë¥É¤ò¼ÂÁõ¤¹¤ë2·î18Æü¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¾ðÊó¤â¹ðÃÎ
¡¡¥«¥×¥³¥ó¤Ï¡¢¥×¥ì¥¤¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó 5/Xbox Series X|S/PC¡ÊSteam¡ËÍÑ¥Ï¥ó¥Æ¥£¥ó¥°¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿ー¥Ï¥ó¥¿ー¥ï¥¤¥ë¥º¡×¤Ë¤ª¤±¤ë¿·¾ðÊó¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÎÈ¯É½¤Ç¤Ï¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È Ver.1.041¤¬2·î18Æü¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤Á¤é¤Ç¤Ï¡ÖÎòÀï²¦¥¢¥ë¥·¥å¥Ù¥ë¥É¡×¤¬¼ÂÁõ¤µ¤ì¡¢¤³¤ì¤ËÈ¼¤Ã¤Æ¿·¤¿¤ÊÁõÈ÷¤¬Æþ¼ê¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£È¯Çä¤¬Ç÷¤ë¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿ー¥Ï¥ó¥¿ー¥¹¥Èー¥êー¥º3¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÇÛ¿®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ä¡¢¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÉð´ï¡¦¥Á¥ãー¥à¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¤ÎºÇÍ¥½¨ºîÉÊ¤¬Æþ¼ê¤Ç¤¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¥¯¥¨¥¹¥È¾ðÊó¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ËÜºî¤ËÍÍ¡¹¤ÊÍ×ÁÇ¤òÄÉ²Ã¤¹¤ëÂç·¿³ÈÄ¥¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¸À¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤Á¤é¤Ï¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿ー¥Ï¥ó¥¿ー¥ïー¥ë¥É¡§¥¢¥¤¥¹¥Üー¥ó¡×¤ä¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿ー¥Ï¥ó¥¿ー¥é¥¤¥º¡§¥µ¥ó¥Ö¥ì¥¤¥¯¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤Ê¤ê¡¢¥â¥ó¥¹¥¿ー¤ÎÄÉ²Ã¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Â¿ºÌ¤ÊÍ×ÁÇ¤ÎÄÉ²Ã¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤³¤Á¤é¤ÎÂ³Êó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï2026Ç¯²Æº¢¤ËÈ¯É½Í½Äê¤Ç¡¢Àµ¼°¤ÊÇÛ¿®Æü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÌ¤Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¡Ø¥â¥ó¥¹¥¿ー¥Ï¥ó¥¿ー¥ï¥¤¥ë¥º¡ÙVer.1.041¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È ¾Ò²ð±ÇÁü¡Û
¡Ø¥â¥ó¥¹¥¿ー¥Ï¥ó¥¿ー¥ï¥¤¥ë¥º¡Ù1¼þÇ¯Ä¾Á°¥á¥Ã¥»ー¥¸¸ø³«¡ª- ¡Ú¸ø¼°¡Û¥â¥ó¥¹¥¿ー¥Ï¥ó¥¿ー¥ï¥¤¥ë¥º (@MH_Wilds) February 10, 2026
2·î18Æü(¿å)ÇÛ¿®Í½Äê¤ÎVer.1.041¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¾ðÊó¤È¤·¤Æ¡¢ÄÉ²Ã¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ä1¼þÇ¯µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¾ðÊó¤Ê¤É¤ò¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡Ä pic.twitter.com/A6zurKGRLy
(C)CAPCOM