°ÂÄê´¶¤Î¤¢¤ëÄÌ²ß¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡ª ³°²ßÍÂ¶â¡¢»Ï¤á¤ëÁ°¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤­¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡©

ËèÆü¤ÎÊë¤é¤·¤ä¾Íè¤ËÉ¬Í×¤Ê¤ª¶â¤Î¤³¤È¡¢¤¤Á¤ó¤ÈÇÄ°®¤·¤Æ¤Þ¤¹¤«¡© ¡Ö¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤æ¤¨¤ÎÉÔ°Â¤Ï¡¢ÃÎ¤ë¤³¤È¤Ç²ò¾Ã¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¡ª ¡È¤ª¶â½é¿´¼Ô¡É¤Î3¿Í¤È°ì½ï¤Ë¡¢¤ª¶â¤ÎÊÙ¶¯¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡Ö¤ª¶â¤Î¶µ²Ê½ñ¡×¡¢º£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö³°²ß·ú¤ÆÍÂ¶â¡Ú¸åÊÔ¡Û¡×¤Ç¤¹¡£
³°²ß·ú¤ÆÍÂ¶â¡Ú¸åÊÔ¡ÛÀ¾»³Èþµª
¤Ë¤·¤ä¤Þ¡¦¤ß¤¡¡¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡£¤ª¶â¡¢À¸¤Êý¤Ê¤É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¼èºà¤ò½Å¤Í¡¢Æü¡¹¤Ë¤¦¤ë¤ª¤¤¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ª¶â¤ÎÃù¤áÊý¡¢»È¤¤Êý¤òÈ¯¿®Ãæ¡£All AboutÃùÃß¥¬¥¤¥É¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¤ª¶â¤ÎÁý¤ä¤·Êý¡Ù¡Ê¼çÉØ¤ÎÍ§¼Ò¡Ë¤Ê¤É¡£
¤¸¤ß¤Á¡¦¤Ê¤³¡¡28ºÐ¡¦ÇÉ¸¯¼Ò°÷¡£´ûº§¡¦»Ò¤Ê¤·¤ÎDINKS¡£¿·NISA¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤òÌµ»ö¤Ë½ª¤¨¤Æ°ìÂ©¡£¥Ý¥¤³è¤ËÀº¤ò½Ð¤·¤Ä¤Ä¡¢¥µ¥Ö¥¹¥¯¤ä¥¹¥Þ¥Û¤Ê¤É¡¢¿·¤·¤¤¸ÇÄêÈñ¤Î¸«Ä¾¤·¤ò¡¢ÌÜ²¼ÌÏº÷Ãæ¡£
¹â¶âÍø¤Ë¤Ä¤é¤ì¤º°ÂÄê´¶¤Î¤¢¤ëÄÌ²ß¤Ç
Æà»Ò
Á°²ó¡¢³°²ßÍÂ¶â¤Î´ðÁÃÃÎ¼±¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢³°²ß¤ÎÄê´üÍÂ¶â¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
À¾»³
¤Ç¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë³°²ßÍÂ¶â¤ò»Ï¤á¤ëºÝ¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤ë¤Ù¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¤Í¡£
Æà»Ò
¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª
À¾»³
¤Þ¤º¡¢ÍÂ¶â¤¹¤ë³°²ß¤ÎÁª¤ÓÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£³°²ßÍÂ¶â¤ÇÄ´¤Ù¤ë¤È¡¢¶âÍø¤¬¹â¤¤¥È¥ë¥³¥ê¥é¤äÆî¥¢¥Õ¥ê¥«¥é¥ó¥É¤Ê¤É¿·¶½¹ñ¤ÎÄÌ²ß¤Î¾ðÊó¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¤³¤ì¤é¤ÎÄÌ²ß¤Ï°ÙÂØ¥ì¡¼¥È¤ÎÊÑÆ°Éý¤¬Âç¤¤¯¡¢¶âÍø°Ê¾å¤Î°ÙÂØº¹Â»¤¬È¯À¸¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¡£
Æà»Ò
¥Ï¥¤¥ê¥¹¥¯¡¦¥Ï¥¤¥ê¥¿¡¼¥ó¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡£
À¾»³
¤ä¤Ï¤êÈæ³ÓÅª°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢°ÙÂØ¾ðÊó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤ä¤¹¤¤ÊÆ¥É¥ë¤ä¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¥É¥ë¤Ê¤É¿È¶á¤ÊÄÌ²ß¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
Æà»Ò
¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÇÆü¾ïÅª¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤¤Þ¤¹¤â¤ó¤Í¡ª
À¾»³
¤¢¤È¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ»È¤¤¾¡¼ê¤¬¤è¤¤ÄÌ²ß¤«¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤ÇÁª¤Ö¤Î¤â¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Æà»Ò
»È¤¤¾¡¼ê¤È¤¤¤¦¤È¡©
À¾»³
³°²ßÍÂ¶â¤Î¾ì¹ç¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë±ß¤ËÌá¤¹¤«¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ³°²ß¤È¤·¤Æ»È¤¦¤«¤ÎÁªÂò¤òÇ÷¤é¤ì¤Þ¤¹¡£±ß¤ËÌá¤¹¾ì¹ç¤Ï°ÙÂØ¼ê¿ôÎÁ¤¬¤«¤«¤ë¤Î¤Ç¡¢³°²ß¤Î¤Þ¤Þ»È¤¦¤Î¤â¼ê¡£Îã¤¨¤Ð³¤³°Î¹¹Ô¤ÎºÝ¤Ë»È¤¦µ¡²ñ¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤ÊÄÌ²ß¤ä¡¢Î±³Ø¤ä°Ü½»¤Ê¤É¤ÎÌÜÉ¸¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¹ñ¤ÎÄÌ²ß¤òÁª¤Ö¤Î¤â¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Æà»Ò
¤Ê¤ë¤Û¤É¡ª º£Ç¯¤Ï¤É¤¦¤Ë¤«¥Ï¥ï¥¤¤Ë¹Ô¤¤¿¤¯¤Æ¡¢¥³¥Ä¥³¥ÄÃù¶â¤ò¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢°ìÉô¤ò³°²ß¤Ç±¿ÍÑ¤¹¤ë¤Î¤â¥¢¥ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡©
À¾»³
¤Ï¤¤¡£³°²ß¤ÎÄê´ü¤Ï¡¢1¤«·î¡¢3¤«·î¤Ê¤ÉÃ»´ü¤ÎÀßÄê¤â¤¢¤ê¡£°ÙÂØ¥ê¥¹¥¯¤òÍÞ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢Î¹¹Ô¤Ë¸þ¤±¤Æ¾¯¤·¤º¤Ä»þ´ü¤ò¤º¤é¤·¤ÆÍÂ¤±Æþ¤ì¤Æ½àÈ÷¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¾ò·ï¤¬°Û¤Ê¤ë¤«¤é¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¤âÉ¬¤ºÈæ³Ó¤ò
À¾»³
¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä½ÅÍ×¤Ê¤Î¤¬¡¢¶âÍ»µ¡´ØÁª¤Ó¡£³°²ß¤Ç¤ÎÍÂ¶â¤Ï¶âÍ»µ¡´Ø¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾ò·ï¤¬°Û¤Ê¤ê¡¢¼è¤ê°·¤¦ÄÌ²ß¤Î¼ïÎà¤ä¡¢ÄÌ²ß¤´¤È¤Î¶âÍø¤ä¼ê¿ôÎÁ¤âÁ´Á³°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
Æà»Ò
¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«!?
À¾»³
³°²ßÄê´üÍÂ¶â¤Î¶âÍø¥¢¥Ã¥×¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«Èæ³Ó¤·¤Æ·è¤á¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Æà»Ò
¤Õ¤à¤Õ¤à¡Ä¡£
À¾»³
¤µ¤¤Û¤ÉÄÌ²ßÁª¤Ó¤ÎÏÃ¤Ç¤â¿¨¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥Ã¥È¥«¡¼¥Éµ¡Ç½¤Ç³°²ß¤Î¤Þ¤Þ³¤³°¤Ç»È¤Ã¤¿¤ê¡¢¾Ú·ô²ñ¼Ò¤ÈÏ¢·È¤·¤ÆÅê»ñ¤Ë½¼¤Æ¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ë¤Î¤â¤¢¤ê¡£²¼¤Ë¤ª¤¹¤¹¤áÄÌ²ß¤È¶âÍ»µ¡´Ø¤ÎÆÃÄ§¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
³°²ßÍÂ¶â¤ò»Ï¤á¤ëÁ°¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¹àÌÜ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
ÍÂ¶â¤¹¤ë³°²ß¤òÁª¤Ö
½é¿´¼Ô¤Ï¾ðÊó¤¬ËÉÙ¤Ç¡¢Î®Æ°À¤Î¹â¤¤ÄÌ²ß¤òÁª¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡£Î¹¹Ô¤äÎ±³Ø¤Ê¤É¤ÎÍ½Äê¤¬¤¢¤ë¹ñ¤ÎÄÌ²ß¤Ê¤é¡¢³°²ß¤Î¤Þ¤Þ»È¤¦¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£°ÙÂØ¥ê¥¹¥¯·Ú¸º¤Î¤¿¤á¡¢Ê£¿ô¤ÎÄÌ²ß¤ËÊ¬»¶ÍÂ¶â¤¹¤ë¤Î¤â°Õ¼±¤·¤¿¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
ÊÆ¥É¥ë
³°²ßÍÂ¶â¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤â¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¡¢¡ÖÀ¤³¦¤Î´ð¼´ÄÌ²ß¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¡£°ÙÂØ¤ÎÃÍÆ°¤¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤âÆþ¼ê¤·¤ä¤¹¤¯¡¢³°²ßÍÂ¶â¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ë¤Ï¤â¤Ã¤Æ¤³¤¤¤ÎÄÌ²ß¡£
¥æ¡¼¥í
ÊÆ¥É¥ë¤Ë¼¡¤¤¤Ç¼è°úÎÌ¤¬Â¿¤¯¡¢Î®ÄÌÎÌ¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê°ÙÂØ¼ê¿ôÎÁ¤¬Èæ³ÓÅªÄã¤¤¡£³°²ß¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¶âÍø¤ÏÄã¤á¤À¤¬ÆüËÜ±ß¤è¤ê¤Ï¹â¤á¤Ç¡¢ÄÌ²ßÊ¬»¶¤·¤¿¤¤¿Í¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡£
¹ë¥É¥ë
¶âÍø¤¬¹â¤á¤Ê¤¿¤á¡¢ÍøÂ©¼ýÆþ¤òÆÀ¤¿¤¤¿Í¤Ë¿Íµ¤¡£°ÙÂØ¤ÎÃÍÆ°¤¤¬¤ä¤äÂç¤¤á¤Ç¡¢ÊÆ¥É¥ë¤è¤ê¤â¾ðÊó¤òÆþ¼ê¤·¤Ë¤¯¤¤¤¿¤á¡¢½é¿´¼Ô¤Ï¾¯³Û¤º¤ÄÍÂ¤±Æþ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡£
¶âÍ»µ¡´Ø¤òÁª¤Ö
³ÆÄÌ²ß¤Î¶âÍø¤ä°ÙÂØ¼ê¿ôÎÁ¤Ï¶âÍ»µ¡´Ø¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¶âÍ»µ¡´ØÁª¤Ó¤â½ÅÍ×¡£¼çÍ×ÄÌ²ß¤Î¼è¤ê°·¤¤¤¬ËÉÙ¤Ç¡¢¶âÍø¥¢¥Ã¥×¤Ê¤É¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¶âÍ»µ¡´Ø¤òÈæ³Ó¤·¡¢Äã¥³¥¹¥È¤Ç±¿ÍÑ¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¤òÁª¤Ó¤¿¤¤¡£
¥½¥Ë¡¼¶ä¹Ô
12ÄÌ²ß¤Î¼è°ú¤¬²ÄÇ½¡£Â¾¹Ô¤ËÈæ¤Ù¶âÍø¤¬¹â¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¡¢¶âÍø¥¢¥Ã¥×¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤âÂ¿¤¤¡£¥Ç¥Ó¥Ã¥È¥«¡¼¥Éµ¡Ç½¤ò»È¤¨¤Ð¡¢10ÄÌ²ß¤¬³¤³°¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡£
½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô
°ÙÂØ¼ê¿ôÎÁ¤¬Â¾¹Ô¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÄã¤á¡£¼è°·ÄÌ²ß¤Ï9ÄÌ²ß¤Ç¡¢¥Ç¥Ó¥Ã¥È¥«¡¼¥Éµ¡Ç½¤Ç¡¢ÊÆ¥É¥ë¤ò³¤³°¤Ç»È¤¨¤ë¡£
SBI¿·À¸¶ä¹Ô
¼è°·ÄÌ²ß¤Ï13ÄÌ²ß¡£SBI¾Ú·ô¤ÈÏ¢·È¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢ÊÆ¥É¥ëÍÂ¶â¤òÊÆ¹ñ³ô¼°¤ä³°¹ñºÄ·ô¹ØÆþ¤Ê¤É¤Ë½¼¤Æ¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¡£
au¤¸¤Ö¤ó¶ä¹Ô
¼è°·ÄÌ²ß¤Ï8ÄÌ²ß¤Ç¡¢´Ú¹ñ¥¦¥©¥ó¤Î¼è¤ê°·¤¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤¬ÄÁ¤·¤¤¡£³°²ßÍÂ¶â¤Ï100±ß¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¾¯³Û¤«¤é»Ï¤á¤¿¤¤½é¿´¼Ô¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£
³°²ßÄê´üÍÂ¶â¤ÎÃí°ÕÅÀ
¶âÍø¤ÎµºÜÊýË¡¤ËÏÇ¤ï¤µ¤ì¤Ê¤¤
¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ç¡ÖÇ¯Íø5¡ó¡×¤ÈÉ½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢ÍÂÆþ´ü´Ö¤Ë±þ¤¸¤¿ÍøÎ¨¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ËÃí°Õ¡£¶âÍø¤ÏÇ¯Î¨É½¼¨¤Î¤¿¤á¡¢1¤«·î¤â¤Î¤ÎÄê´üÍÂ¶â¤Î¾ì¹ç¤ÏÇ¯5¡ó¤ò12¤«·î¤Ç³ä¤Ã¤¿Ìó0.42¡ó¤Ë¤Ê¤ë¡£10Ëü±ßÍÂ¤±Æþ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢Ëþ´ü¸å¤Î¼õ¤±¼è¤ê¤ÏÌó10Ëü420±ß¡ÊÀÇ°ú¤Á°¡£¼ê¿ôÎÁ¤ä°ÙÂØÊÑÆ°¤ò¹ÍÎ¸¤»¤º¡Ë¤Ë¡£
Ëþ´ü¸å¤Î¼è¤ê°·¤¤ÀßÄê¤ËÃí°Õ
Äê´üÍÂ¶â¤¬Ëþ´ü¤ò·Þ¤¨¤¿¤¢¤È¡¢¼«Æ°Åª¤Ë²òÌó¤·¤Æ±ß¤ËÌá¤¹ÀßÄê¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢°ÙÂØ¥ì¡¼¥È¤Î¤è¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¸«¶Ë¤á¤ÆÂØ¤¨¤ë¤Î¤¬¥Ù¥¿¡¼¡£¤½¤Î¤¿¤á³°²ßÄê´üÍÂ¶â¤È¤·¤Æ·ÑÂ³¤¹¤ë¡¢³°²ßÉáÄÌÍÂ¶â¤ËÆþ¶â¤¹¤ë¤Ê¤É¤ÎÀßÄê¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£
