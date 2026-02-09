マッシュスタイルラボが新たに展開する、サンリオ監修のブランド「sanrio house（サンリオハウス）」がデビュー！

「かわいいだけではない、洗練されたデザインや上質さ」を兼ね備えたファッション・ビューティー・ホームグッズ・フードに加え、店頭ではブラインドボックスやカプセルトイなどが展開されます☆

マッシュスタイルラボ サンリオ監修ブランド「sanrio house（サンリオハウス）」デビュー

オープン日：2026年3月6日(金)

ブランドサイト：https://mashstylelab.jp/sanriohouse/

ファッションブランド「SNIDEL」をはじめルームウェアブランド「gelato pique」などを展開する「マッシュスタイルラボ」から、サンリオが監修するブランド「sanrio house（サンリオハウス）」が誕生。

ブランド1号店となるsanrio houseルミネ新宿 ルミネ２店とオフィシャルオンラインストアがオープンします。

また、オープニングアンバサダーには日本発のコメディアンとしてニューヨークを拠点にグローバルに活躍する渡辺直美さんが就任し、渡辺直美さんを起用したスペシャルヴィジュアルが公開されました☆

「かわいいだけではない、洗練されたデザインや上質さ」を兼ね備えたファッション・ビューティー・ホームグッズ・フードに加え、店頭ではブラインドボックスやカプセルトイなどサンリオキャラクターのファンも楽しめるエンタメ性のあるコンテンツも展開。

キャラクターをデザインに取り入れたカットソーやシャツなどのアパレルアイテムのほか、様々なライフスタイルに寄り添うホームグッズやガジェットアイテム、ギフトにもぴったりな缶入りクッキーなど、多様なバリエーションを揃えてゲストをお迎えします。

今後はアイシャドウやリップなどのビューティーグッズも展開予定です。

そんな「sanrio house（サンリオハウス）」にて販売されるデビューアイテムの一部を紹介していきます☆

ファッションアイテム

ファッションアイテムには、オリジナルデザインのTシャツやフーディー＆スウェットなどのセットアップ、ソックスなどの定番から、ディテールまでこだわったバッグやキャップまで、ファッション企業ならではのラインナップ。

カラーバリエーションも豊富で幅広く、一緒にお出かけしたくなるようなデザインで、友人や家族とおそろいにしても楽しめます。

ドットアートプリントTシャツ

価格：4,950円

「sanrio house」のブランドロゴが入ったかわいいTしゃつ。

一枚で着こなすのはもちろん、重ね着コーデにも合わせやすい一着です。

クロップド丈リンガーTシャツ

価格：5,940円

脚長効果抜群なクロップド丈のTシャツ。

ボトムやスカートとも相性の良い、着回ししやすいファッションアイテムです。

バックスタイルプリントクルーネックロンT

価格：6,930円

背面にサンリオキャラクターのアートを大胆にプリントしたろんぐTシャツ。

袖にもデザインが施された、遊び心あふれるトップスです。

クロップドアップリケフーディー

価格：12,650円

フードや袖口などにかわいいアップリケが施されたフーディー。

大好きなサンリオキャラクターと一緒にお出かけできる、存在感抜群なファッションアイテムです。

アップリケスウェットパンツ

価格：14,300円

フーディーとのセットアップにもおすすめのスウェットパンツ。

ワイドシルエットがおしゃれな、リラックス感たっぷりのボトムスです。

サガラ刺繍ワッペンオーバーデニムシャツ

価格：19,800円

サンリオキャラクターとかわいいアイコンのワッペンが施されたデニムシャツ。

キャラクターロゴやモチーフなど、細部まで丁寧に仕上げられています。

ハローキティリボンスタッズキャップ

価格：5,940円

「ハローキティ」のトレードマークであるリボンを散りばめたキャップ。

ピンク色を基調にした、立体的なリボンがアクセントになっています。

ハローキティシリコンリボンバッグ

価格：8,910円

「ハローキティ」のリボンを大胆にデザインしたシリコンバッグ。

キラキラのラメを閉じ込めた、ハイセンスなファッションアイテムです。

キティフェイスショルダーバッグ

価格：14,960円

「ハローキティ」のお顔を大胆にデザインしたショルダーバッグ。

ファスナーには真っ赤なハートのチャームがあしらわれています。

※ルミネ新宿 ルミネ２では「スムーズィーカーディガン（オフホワイト・ネイビー）」は販売されません

【gelato pique】コラボレーションアイテム

ラインナップ・価格：※一部

【gelato pique】【レディース】スムーズィーカーディガン 12,430円【gelato pique】【レディース】スムーズィーセットアップ 14,300円 ※ルミネ新宿 ルミネ２ではオフホワイト・ネイビーは販売されません【gelato pique】【レディース】総柄キャミソールワンピース 8,580円 ※ルミネ新宿 ルミネ２ではオフホワイト・ネイビーは販売されません【gelato pique】【ベビー】スムーズィーポンチョ 8,910円【gelato pique】【キッズ】ワンポイントTシャツ 4,510円【gelato pique】ベビモコぬいぐるみチャーム 5,940円

※店舗により取り扱いアイテムと展開カラーが異なります

サンリオキャラクターズの新しい魅力を引き出すブランドや人とのコラボレーションを企画。

第1弾はジェラート ピケとのスペシャルコラボレーションがオープンと同時に発売されます。

サンリオキャラクターのファンも、コラボレーション先のファンも楽しめる企画が続々と用意されます。

フィギュア・ぬいぐるみ

それぞれのキャラクターのディテールまでこだわり、インテリアとして大人も楽しめるデザインに。

ぬいぐるみは淡いカラートーンの少し毛足のある素材を使用しており、つい手に取ってしまうようなもこもこ感と、優しい印象の目元にこだわっています。

小さいサイズはお出かけのお供やプレゼントにもおすすめです。

THE HELLO KITTY【pattern】

価格：19,800円

「ハローキティ」のシルエットにハートのパターン柄があしらわれたフィギュア。

純白の大きなリボンにも注目です。

Kawaii² HELLO KITTYフィギュア

価格：4,950円

スタイリッシュなサングラスをかけた「ハローキティ」のフィギュア。

シャープなファッションに身を包んだ、インパクト抜群な一体です。

【オフィシャルストア限定】シナモロールぬいぐるみ LLサイズ

価格：33,000円

オフィシャルストア限定で販売される「シナモロール」の大きな縫いぐるみ。

ほんのりピンク色に染まったほっぺもかわいい☆

sanrio house オリジナルぬいぐるみ Sサイズ

価格：3,850円

ふわもこ素材で仕上げられた「sanrio house」オリジナルのぬいぐるみ。

ちょっとしたスペースに飾れるSサイズです。

sanrio house オリジナルぬいぐるみ Mサイズ

価格：5,940円

ふんわりボディがかわいい、オリジナルぬいぐるみのMサイズ。

見ているだけでほっこり癒やされるフォルムに仕上げられています。

sanrio house オリジナルぬいぐるみチャーム

価格：3,520円

「sanrio house」のロゴが刻印されたぬいぐるみチャーム。

バッグやリュックに付けて一緒にお出かけができます。

新ブランド「sanrio house（サンリオハウス）」について

Kawaii²といつもいっしょに

あなたの毎日をもっとかわいく、もっとポジティブに。

まだ出会ったことのない新しいお気に入り。

ファッションやホームグッズ、ビューティーまで

Kawaii²がいっぱい！

思わず笑顔があふれるニューKawaiiワールド。

1号店は、新宿の「ルミネ新宿 ルミネ２」にグランドオープン

オープン日：2026年3月6日(金)11時予定

住所：〒160-0022 東京都新宿区新宿３丁目３８−２ ルミネ新宿 ルミネ２・２階

電話番号：03-6901-7100 ※オープン日より開通

アイテム構成：アパレル、コスメ、雑貨、食品など

URL：https://mashstylelab.jp/sanriohouse/

「sanrio houseの」1号店は、3月6日東京・新宿のルミネ新宿 ルミネ2の2階にオープン。

つい引き込まれるような世界観のある店装に仕上げながらも、気軽に入店できる開放感を大切にし、思わず長居をしたくなるような心地のよい空間を目指しています。

※予告なく変更になる場合もございますので、予めご了承ください。

来店予約について

公式LINEお友だち登録：https://lin.ee/hdUxFKM

店舗への来店は、2月中旬以降より公式LINEからの事前予約制で案内されます。

予約の詳細は公式LINEアカウントにて確認の上、来店ください。

また、ルミネ新宿 ルミネ２の2階 SPOTJでは2026年3月6日(金)〜3月11日(水)まで【CAPSULE TOY LAND】(予約不要)を開催。

計2種類計6台のオリジナルカプセルトイが設置されます。

「かわいいだけではない、洗練されたデザインや上質さ」を兼ね備えたファッション・ビューティー・ホームグッズ・フードがラインナップ。

マッシュスタイルラボから2026年3月6日にデビューする、サンリオ監修ブランド「sanrio house（サンリオハウス）」の紹介でした☆

