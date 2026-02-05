ネスカフェ×ファミリア♡親子で楽しむふわラテコラボが春に登場

ファミリアとネスカフェが出会い、家族の時間をやさしく包み込む特別なコラボレーションが実現しました。日常の中にホッと一息つける瞬間を届けたい、そして未来につながる環境配慮を大切にしたいという両社の想いが形になった今回の企画。限定デザインのふわラテをはじめ、親子で楽しめる体験やキャンペーンまで、心があたたまる内容が揃います♡

ふわラテ×ファミリアの限定パッケージ



「ネスカフェ ふわラテ ファミリア アソートパック15本入り」は、ファミリアチェックを全面にあしらい、クマちゃんのラテアートが描かれたオリジナルパッケージ。

スティックはコラボレーション限定デザインで、「カフェインレス」「ハーフ＆ハーフ」「ふんわりキャラメルラテ」の3フレーバーに合わせ、3色のオリジナルチェックを使用しています。

思わずシェアしたくなる前向きなメッセージ入りで、ギフトにもぴったり。販売は全国の主要スーパーマーケット等、通販サイト、ネスカフェ原宿・三宮にて2026年3月1日(日)より順次開始します。

※ファミリアでの販売はございません。

※予定数量がなくなり次第、販売を終了します。

来店でもらえるサンプル＆応募企画



オリジナルパッケージ発売を記念し、2026年2月14日(土)より一部ファミリアショップにてスティックサンプルをプレゼント。

対象店舗は神戸本店、代官山店、芦屋モンテメール店、宝塚店、髙島屋新宿店、髙島屋玉川店、丸の内ビル店、髙島屋横浜店、広尾店、松坂屋名古屋店、広島ミナモア店、福岡岩田屋店です。

※各店なくなり次第終了。

また、対象商品購入でオリジナル壁紙がもらえるほか、3点以上購入すると抽選で300名様にアップサイクル素材のオリジナルバッグが当たるキャンペーンも実施。

応募期間は2026年3月1日(日)～6月15日(月)です。

※ファミリアでの実施はございません。

親子で参加できる体験型ワークショップ



ネスカフェ原宿・三宮では、コーヒー染めのアップサイクル素材を使った“世界にひとつだけのオリジナルエプロン”づくりワークショップを開催。

好きなデコレーションパーツを組み合わせて、自分だけのデザインが楽しめます。

対象は4歳～小学生のお子様で、大人用サイズの用意もあり。参加費は3,300円(税込)。

開催日は三宮が2026年3月7日(土)～22日(日)の指定日、原宿は4月4日(土)～26日(日)の指定日です。※ファミリアでの実施はございません。

家族の時間に寄り添うやさしいコラボ



飲むだけでなく、見て、参加して、想いを共有できるネスカフェとファミリアのコラボレーション。ふわラテがつなぐのは、家族の会話や笑顔、そして未来へのやさしい選択です。

日々の暮らしの中で、少し立ち止まって深呼吸するような時間を、この特別なコラボとともに楽しんでみてはいかがでしょうか♪