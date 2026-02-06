気分はニューヨーク!?ボリューム満点！マクドナルドで「行った気になる！N.Y. バーガーズ」5種の新商品が発売
マクドナルドは、2026年2月4日からニューヨークをイメージした新商品を「行った気になる！N.Y. バーガーズ」として販売。3種のバーガーと、朝マック(R)限定品、夜マック(R)限定品を合わせて全5種あり、どの時間帯でも“行った気になる”味を楽しめる。
【画像】「行った気になる！N.Y. バーガーズ」のコミック風CMにも注目
■特製の四角いバンズを使ったバーガーシリーズ
2022年、2023年、2025年と販売のたびに好評だった「行った気になる！N.Y. バーガーズ」は、特製の四角いバンズが特徴のバーガーシリーズ。今年はさらにパワーアップして、新商品5種を販売する。
「N.Y. 肉厚ビーフ ペッパー＆ビーフソテー」は、つなぎを使わない100％ビーフの厚みのあるパティにペッパーの効いたビーフフィリングとスイートレモンソースを合わせ、シャキシャキレタスと一緒に特製バンズでサンドしたバーガー。ソテーしたビーフとオニオンの旨味と、ビーフフィリング、スイートレモンソースの組み合わせが絶妙で食べ応えも抜群。
「N.Y. ジューシーチキン ホット&ペッパー」はホットチキンをイメージしたチキンパティが主役。スパイスの効いたジューシーな一枚肉を使用し、レタスとスイートレモンソースの組み合わせがマッチ。チキンパティの衣には、チリやガーリックなどのスパイスやハーブで味付けし、ザクザク食感もクセになる。
「N.Y. タルタルシュリンプ ガーリック&バジル」は、えびカツとガーリック＆バジルタルタルソースの組み合わせを楽しめるバーガー。えびカツはザクザクの衣とぷりぷりの海老の食感がたまらない。やみつき感のあるガーリック風味にバジルの香りがマッチしたタルタルソースとホワイトチェダーチーズを合わせることでおいしさUP。
朝マック限定で登場するのは「N.Y. ソーセージ ペッパー＆ビーフソテーマフィン」。風味豊かなソーセージパティにビーフフィリング、スイートレモンソースを合わせ、シャキシャキレタスと一緒にイングリッシュマフィンでサンド。焼きたてのイングリッシュマフィンの香ばしさとパティ、ビーフフィリング、スイートレモンソースを組み合わせることで風味が広がり、朝から満足間違いなし。
さらに夕方5時から発売となる夜マック限定の「N.Y. ダブル肉厚ビーフ ペッパー＆ビーフソテー」も。こちらにはつなぎを使わない100％ビーフパティがなんと2枚！そこにブラックペッパーがアクセントになったビーフフィリングとスイーツレモンソースが合わさったボリューム満点の一品。
ビーフもチキンもえびカツも選べるラインナップで、どれもニューヨークをイメージした満足感のあるバーガーばかり。朝から夜までお好みのバーガーを頬張ってニューヨークに行った気分を楽しもう。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
