『おはスタ』初代MCのレイモンド63歳、男児誕生を報告 2024年に結婚
テレビ東京系の子ども向け情報バラエティー『おはスタ』で、山寺宏一との初代MCコンビで知られるアーティストのレイモンド・ジョンソン（63）が5日、自身のXを更新し、男児誕生を報告した。
【写真】妻と赤ちゃんの3ショット！笑顔見せる『おはスタ』初代MCのレイモンド
2024年12月28日に結婚し、2025年10月に妻の妊娠を報告しており、Xでは「OHA！！ 神様の祝福に包まれて、今日、私たちは愛しい男の子をこの世界に迎えました」と切り出しながら、「小さな体に幸せと希望をいっぱい詰め込んだ、かけがえのない小さな手のひらには未来があり、やさしい息づかいが私たちの心を満たしてくれます。今日はこの子の日。今日はお誕生日 2026.2.5. #おはスタ #出産報告」と説明。
ともに投稿した写真では、レイモンド自身と妻、そして我が子との3ショットを見ることができる。
レイモンドは、アーティストの振付師として活躍し、1997年に『おはスタ』で声優・山寺宏一と初代MCコンビを担当。アニメ『劇場版ポケットモンスター ミュウツーの逆襲』、『学級王ヤマザキ』など声の仕事もし、2001年に『おはスタ』MC引退した。当時の『おはスタ』出演について、オリコンニュースの独占インタビューに「（最初はMCのお仕事を）断りました。司会経験はもちろんなくて、さらに週5回の生放送…。当時はメジャーアーティストの振り付けの仕事をしていましたので、それらを全部辞めなくてはいけない。2人とも本業の仕事に影響が出ることを心配して、引き受けることに葛藤があったのです」と打ち明けていた。
