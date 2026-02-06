『それスノ』で「TSC」第6弾開幕！Snow Man＆伊藤英明が国民的ドラマ・映画のファッション要素を自分流にアップデート

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

2月6日19時からの『それSnow Manにやらせて下さい』2時間SPは、ゲストに伊藤英明を迎え、「東京それスノコレクション」第6弾が放送される。

■審査員が満場一致で殿堂入り認定したコーディネートが…！

大型ファッションショー「TOKYO SoreSnow COLLECTION（東京それスノコレクション）」略して「TSC」の第6弾、2026ウィンターコレクションが開幕する。

今回の「TSC」に参加するモデルは、Snow Manと伊藤英明を加えた9名。テーマに合わせてそれぞれがガチで考えたコーディネートを纏い、ひとりずつランウェイに登場。ランウェイの先にいる辛口女性審査員5名がその場でファッションを審査し、過半数から“ダサい”と判定されると、業界初（!?）「顔だけ残し穴」に落下するという屈辱が待っている。進行を務めるのは、山里亮太（南海キャンディーズ）。

今回のテーマは「国民的ドラマ・映画のファッションを俺流アプデ 冬のデートコーデ」。国民的ドラマ・映画のファッション要素を自分流にアップデートしたコーデに加え、デートプランにドラマ・映画の要素を取り入れる。さらに、彼女が着るコーデもモデル自ら考案。彼女の服装も審査の重要ポイントになるため、人気有名人が彼女役のスペシャルモデルとして登場し、一緒にランウェイを歩く。

モデルたちの運命を左右する審査員は本企画ではお馴染みのあの、アンミカ、藤田ニコル、RIKACOに加え、森香澄が初参戦。審査員たちはコーディネート・BGM・シチュエーションをトータルして審査に臨む。

俳優として数々の名作に出演し、モデルとしてもパリコレのランウェイを歩いた経験も持つ伊藤は、どんなファッションでSnow Manに挑むのか!?

Snow Manと伊藤の9名で「TSCコレクション殿堂入り」を目指すが「自分の弟を見てるみたい」「ほぼウ◯チ色」など、今回も審査員から超辛口コメントが飛び交う。そんななか、審査員が満場一致で殿堂入り認定したコーディネートが…！ さらに「ダサい」と審査されたモデルの中から“いちばんダサい男”、ダサコレ王が決定する。

「芸能人リアル私服抜き打ち審査」では、私服のイメージがない芸能人のファッションを抜き打ちで審査。大人気『M-1』芸人や世界で話題の有名人がドッキリでランウェイに放り込まれる。

『それSnow Manにやらせて下さいSP』は、2月6日19時から放送。

