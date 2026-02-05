映画のシーンを思わせる髪が光るドール！マテル ディズニー『塔の上のラプンツェル』あそぶとキラッとひかる！ラプンツェル
世界大手の玩具メーカー「マテル」から、2027年に待望実写映画化で注目が集まる『塔の上のラプンツェル』デザインのドールが登場。
映画のシーンを思わせる、髪が光るドール「あそぶとキラッとひかる！ラプンツェル」が発売されます☆
マテル ディズニー『塔の上のラプンツェル』あそぶとキラッとひかる！ラプンツェル
価格：6,600円（税込）
発売日：2026年3月下旬発売予定
サイズ：W21.5×D6.5×H33cm
ディズニー長編アニメ50作目として公開された『塔の上のラプンツェル』
その『塔の上のラプンツェル』が、2027年に実写での映画化が決定・メインキャストが発表され、ディズニープリンセス「ラプンツェル」役にはティーガン・クロフト氏、「フリン・ライダー」役にマイロ・マンハイム氏が起用され、大きな話題を生んでいます。
そんな『塔の上のラプンツェル』より、映画のシーンを思わせる髪が光るドール「あそぶとキラッとひかる！ラプンツェル」がマテルから登場。
「ラプンツェル」の魔法の光る髪が再現された、エレガントなドールです。
ティアラや「パスカル」を取り付けることで髪が光り、実際の映画の世界を表現できるのもポイント。
ヘアエクステンションやブラシ、複数のヘアクリップが付属されているので、様々なヘアアレンジ遊びも楽しめます☆
販売中：ディズニープリンセス ラプンツェルと塔（かさねるおしろシリーズ！ミニドール）
価格：6,050円（税込）
サイズ：W22.2×D8.3×H32.4cm
かさねるだけで自在にオリジナルのお城をつくれる「かさねるおしろシリーズ！」シリーズより発売されている「ディズニープリンセス ラプンツェルと塔」
『塔の上のラプンツェル』の世界観が細部まで表現されたプレイセットです。
「パスカル」や、家具付きのプレイエリアに加え、
歌って踊れる舞台や
髪のブランコなど、映画のシーンを元に作られたギミックつきです。
別途発売されている、ディズニープリンセスの「かさねるおしろシリーズ！」を繋げて、自分だけのお城も作れます☆
ティアラや「パスカル」を取り付けると髪が光る、実際の映画の世界が表現されたドール。
マテルの「あそぶとキラッとひかる！ラプンツェル」は、2026年3月下旬より販売開始です☆
