世界大手の玩具メーカー「マテル」から、2027年に待望実写映画化で注目が集まる『塔の上のラプンツェル』デザインのドールが登場。

映画のシーンを思わせる、髪が光るドール「あそぶとキラッとひかる！ラプンツェル」が発売されます☆

マテル ディズニー『塔の上のラプンツェル』あそぶとキラッとひかる！ラプンツェル

価格：6,600円（税込）

発売日：2026年3月下旬発売予定

サイズ：W21.5×D6.5×H33cm

ディズニー長編アニメ50作目として公開された『塔の上のラプンツェル』

その『塔の上のラプンツェル』が、2027年に実写での映画化が決定・メインキャストが発表され、ディズニープリンセス「ラプンツェル」役にはティーガン・クロフト氏、「フリン・ライダー」役にマイロ・マンハイム氏が起用され、大きな話題を生んでいます。

そんな『塔の上のラプンツェル』より、映画のシーンを思わせる髪が光るドール「あそぶとキラッとひかる！ラプンツェル」がマテルから登場。

「ラプンツェル」の魔法の光る髪が再現された、エレガントなドールです。

ティアラや「パスカル」を取り付けることで髪が光り、実際の映画の世界を表現できるのもポイント。

ヘアエクステンションやブラシ、複数のヘアクリップが付属されているので、様々なヘアアレンジ遊びも楽しめます☆

販売中：ディズニープリンセス ラプンツェルと塔（かさねるおしろシリーズ！ミニドール）

価格：6,050円（税込）

サイズ：W22.2×D8.3×H32.4cm

かさねるだけで自在にオリジナルのお城をつくれる「かさねるおしろシリーズ！」シリーズより発売されている「ディズニープリンセス ラプンツェルと塔」

『塔の上のラプンツェル』の世界観が細部まで表現されたプレイセットです。

「パスカル」や、家具付きのプレイエリアに加え、

歌って踊れる舞台や

髪のブランコなど、映画のシーンを元に作られたギミックつきです。

別途発売されている、ディズニープリンセスの「かさねるおしろシリーズ！」を繋げて、自分だけのお城も作れます☆

ティアラや「パスカル」を取り付けると髪が光る、実際の映画の世界が表現されたドール。

マテルの「あそぶとキラッとひかる！ラプンツェル」は、2026年3月下旬より販売開始です☆

