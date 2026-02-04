ジェラピケから「セルフケア」コスメ登場　大人のデザートをイメージしたボディケア＆フレグランス

「ジェラート ピケ（gelato pique）」が、セルフケアコスメシリーズ「Self Care series」を2月18日に発売する。全国のジェラート ピケ店舗と公式オンラインストアのほか、マッシュグループ公式アプリ「MASH STORE」、EC デパートメントストア「USAGI ONLINE」で取り扱う。

同シリーズでは、就寝前のひとときをリラクシングな香りで包む、大人のデザートのようなセルフケアを提案。甘さと華やかさを楽しめる2つの香りを展開する。花屋の清々しい空気を表現した「フラワーブリス」は、深呼吸したくなるようなユーカリプタスなどのみずみずしいトップから、華やかなローズやシナモンへと移り、バルサミコとベチバーが爽やかな余韻を残す香調。ご褒美のアイスクリームに着想を得た「スリーピーバニラ」は、なめらかなアニスとローズウッドに、ジャスミンやアイリスといった花々のあたたかさ、バニリンやムスクの甘みを加えた。

アイテムは、ボディケアからフレグランスまで全8種をラインナップ。ボディケアアイテムは、ボディソープ（全2種、200mL 4950円）やハンドソープ（全2種、300mL 2750円）、ハンドクリーム（全2種、40mL 2750円）のほか、リップバーム（8g 2640円）、ネイル＆ハンドオイル（全2種、7mL 2750円）を揃える。また、髪にも使えるマルチオイル（全2種、80mL 3190円）も登場。いずれも塗ってすぐにベッドに入れるベタつきのない使用感が特徴だ。フレグランスアイテムは、ディフューザー（全2種、120mL 3190円）とヘアミスト（全2種、100mL 2860円）、ファブリックミスト（全2種、100mL 2750円）を取り扱う。