今や全国各地で開催され、大人気の謎解きイベント。興味はあるけど、なかなか行けなくて…という人も多いのでは？ そんな人にぜひ体験してほしい謎解き施設が、名古屋にオープンしました！ 手がけるのは、⽇本で唯⼀の“宝探し専⾨会社”であるタカラッシュ。累計参加者数1,000万⼈超えの「リアル宝探し」の企画・制作・運営を行う会社とあって、期待が高まります。

東海エリア初上陸！ 話題の『NANICA』とは？

体験型の謎解きエンタメ施設『NANICA』は、1号店が東京・下北沢に2025年2月にオープンし、わずか半年で約15,000人が来場するなど、SNSや⼝コミでも大きな話題を呼びました。特徴は、巨大な絵画の中から店内に入るというユニークな入口です。なんと、その2号店が、2025年12月23日に栄エリアにオープンしました！

『NANICA -NAGOYA-』のテーマは、「人間界から隠された魔法世界」。500㎡を超える広大な敷地で、5つの異なるテーマの部屋を舞台に周遊型の謎解きコンテンツを楽しむことができます。

魔法世界に没入！ 「魔法を解き明かす」5つの謎解きコンテンツ

「暖炉」を模した隠し扉から施設に入れば、現実世界とは⼀線を画す「魔法空間」が広がり、施設全体がその世界観で統一されています。そのため、参加者は物語の登場人物になったかのような没入感を味わいながら、様々な謎解きコンテンツに挑戦できます。

①MIRROR（テーマ：鏡の館）

魔女によって魔法がかけられた、現実と鏡の世界が入り混じった部屋が舞台。左右対称の部屋に隠された異変を探す「異変：ABNORMAL」や、部屋に起こる異常を見つけて扉を探す「謎解：DOOR」、⼼惹かれる物を⾒つけて⾃らの性格と向き合う「占い：FORTUN」など、観察力が試されるコンテンツが複数用意されています。

②STASIS（テーマ：時が⽌まった郵便局）

魔法によって引き起こされた事件・事故・あるいは犯罪の対処を行う、”魔法”を秘匿・管理する特別組織。参加者は新人として、傘下の魔法郵便局で突如発⽣した「魔法暴発事件」の現場に踏み入れ、手紙を手がかりに異変の真実を探ります。初級：DISCOVERY【実体と化した⼿紙を探し、異変の真実を確かめる】と、中級：RESOLUTION【異変の核となる原因を探る】が選択可能。

③PORTAL（テーマ：魔法の商店街）

見知らぬ魔法の商店街に迷い込んでしまった、という設定の周遊型謎解き。魔法生物の声に耳を傾けたり、個性的な住人たちと関わったりしながら、元の世界への帰還を目指します。特殊印刷、五感を使った選択など、初⼼者でも楽しめる体験です。

④DOUBT（テーマ：イカサマカジノ）

イカサマが横行する闇カジノへの潜入操作がテーマ。謎解きや論理パズル、必勝法を導くゲームなど、頭脳を使いながらイカサマやトリックを⾒破り、闇カジノを壊滅させるミッションです。

⑤DRAW（テーマ：天空のエレベーター）

天空のエレベーターをテーマに、1チーム貸切で挑む、時間制限付きのルーム型謎解き。大量の謎を解くことで、エレベーターは上昇していき、参加者たちは最上階である1,000階を目指します。

チケットの購入方法

●チケットサイトからの購⼊

https://escape.id/nanicanagoya-org/

●店頭当⽇販売（前売り券が完売の場合は、販売なし）

謎解きセレクトショップ「時空魔宝店」も見逃せない

魔法モチーフの雑貨や、おうちに持ち帰って謎解きが楽しめるキット“持ち帰り謎”、魔法世界をイメージしたオリジナルドリンクなどを販売する物販コーナー「時空魔宝店」。持ち帰り謎については、NANICA以外にも店舗の世界観に合う商品を多くの謎解きブランドを取り扱っているのが嬉しいポイントです。

ぜひお気に入りを持ち帰って、「NANICA」の世界観をおうちでも楽しんで。

何度でも訪れたくなる、謎解きエンタメ施設へ♪

謎解きファンはもちろんのこと、初めての人でも気軽に楽しめる『NANICA-NAGOYA』。謎を解くだけでなく、物語への没入感も大きな魅力となっています。また、謎解きコンテンツをクリアするごとにゲットできる＜魔法カード＞を集めていくと、ナニカが起こるかも…？ 1人で、友人と、家族と、何度でも訪れたくなること間違いなしです！

店舗名：NANICA-NAGOYA-

住所：名古屋市中区栄3丁⽬32-6 ＢＥＣＯＭＥ ＳＡＫＡＥ4F

電話番号：052-684-6752

営業時間：11:00～21:00※土・日曜、祝日10:00~21:00

定休日：水曜

公式サイト：https://nanica-nagoya.jp/