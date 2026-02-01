“青みピンク”で春を先取り♡【本田紗来】が魅せるトレンド感たっぷりな「春メイク」
春に向けて、メイクもひと足先にアップデートしたい♡ そこで今回は、本田紗来をお手本に、トレンド感たっぷりな“ブルーみピンク”でつくる「春メイク」をご紹介します。新しい季節にぴったりな、ときめきフェイスをぜひチェックしてみて！
本田紗来が紡ぐ春メイククルーズ
今年もすでに春新色シーズンが到来！心おどる色彩やニュームードな質感など、おさえておきたいアイテムが満載。
そんな春めきコスメをひと足先にまとった紗来がメイクページ初登場。新たな表情を見せてくれたよ♡
今っぽなメイクトレンドの傾向と対策とともにナビゲートしちゃいます！
Bloomin' なブルーみピンク
例年豊作な春色トップバッターといえばピンク。ビビッドなものから淡いトーンまでさまざまあるけど、ローズピンクやモーヴピンクなど全体的に青みに寄ったものがとにかく多い！
リップ＆チークの血色ゾーンだけでなく、思いきって目元までも青みピンクに染めて、春らしさと今どき感を欲ばって。
使用するアイテムはこちら♡
【A】YSL メイクミーブラッシュ パウダー 10 8,360円／イヴ・サンローラン・ボーテ
▶︎とびきりガーリーなシュガーピンクにラメがキラリ。
【B】ミネラルクラッシィシャドー シフォンピンク 4,620円／エトヴォス
▶︎澄んだピンクカラーを主役に、使えるベージュもセット。
【C】モデリング カラーベース UV BU330 SPF40・PA+++ 30g 5,500円／エレガンス コスメティックス（2/17発売）
▶︎赤みや黄みを打ち消して澄んだ肌へ。
【D】ロングブーストマスカラ 01 693円／セザンヌ化粧品（2/2先行発売）
▶︎のびるマスカラ液が短い毛もキャッチして、繊維なしで驚くほどのロングまつ毛に。
【E】ザ リップグロス 004 4,070円／ADDICTION BEAUTY
▶︎タテじわのないツヤ膜リップをメイク。ヒアルロン酸配合でうるおいケアもバッチリ。
HOW TO
How to 下地
肌はベースの段階でCを仕込んでブルべトーンに底上げしておくと、ピンクの青みがきれいに発色。
How to アイ
上まぶたは、B-1をアイホールの目頭側2/3に広げて、そこからつなげるようにB-1とB-2を混ぜたカラーを目尻側につける。
下まぶたは、B-2を全体に、B-1をきわに入れる。
How to アイラッシュ
Dを上下まつ毛にしっかりと塗る。
How to チーク
Aを両ほおの中心につけたら、その2点を結ぶように鼻を横断して広げる。目元とチークを求心的に効かせてアクセントに。
How to リップ
Eを唇全体にオン。
完成♡
春のときめきを感じさせるピンクメイクの完成♡ 青みピンクを使うときは、肌からブルべトーンを仕込むのがポイント。
コレもおすすめ♡
【ケイト】バウンシーチークシャドウ MV-1
目元からほおまでボーダレスに使えるカラーパレット。
撮影／三瓶康友（モデル）、林真奈（静物）ヘア＆メイク／福岡玲衣（TRON）スタイリング／城田望（KIND）モデル／本田紗来（本誌専属）
Ray編集部 エディター 佐々木麗
本田紗来