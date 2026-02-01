“青みピンク”で春を先取り♡【本田紗来】が魅せるトレンド感たっぷりな「春メイク」

春に向けて、メイクもひと足先にアップデートしたい♡ そこで今回は、本田紗来をお手本に、トレンド感たっぷりな“ブルーみピンク”でつくる「春メイク」をご紹介します。新しい季節にぴったりな、ときめきフェイスをぜひチェックしてみて！

本田紗来が紡ぐ春メイククルーズ 今年もすでに春新色シーズンが到来！心おどる色彩やニュームードな質感など、おさえておきたいアイテムが満載。 そんな春めきコスメをひと足先にまとった紗来がメイクページ初登場。新たな表情を見せてくれたよ♡ 今っぽなメイクトレンドの傾向と対策とともにナビゲートしちゃいます！

Bloomin' なブルーみピンク 例年豊作な春色トップバッターといえばピンク。ビビッドなものから淡いトーンまでさまざまあるけど、ローズピンクやモーヴピンクなど全体的に青みに寄ったものがとにかく多い！ リップ＆チークの血色ゾーンだけでなく、思いきって目元までも青みピンクに染めて、春らしさと今どき感を欲ばって。

使用するアイテムはこちら♡ 【A】YSL メイクミーブラッシュ パウダー 10 8,360円／イヴ・サンローラン・ボーテ

▶︎とびきりガーリーなシュガーピンクにラメがキラリ。 【B】ミネラルクラッシィシャドー シフォンピンク 4,620円／エトヴォス

▶︎澄んだピンクカラーを主役に、使えるベージュもセット。 【C】モデリング カラーベース UV BU330 SPF40・PA+++ 30g 5,500円／エレガンス コスメティックス（2/17発売）

▶︎赤みや黄みを打ち消して澄んだ肌へ。 【D】ロングブーストマスカラ 01 693円／セザンヌ化粧品（2/2先行発売）

▶︎のびるマスカラ液が短い毛もキャッチして、繊維なしで驚くほどのロングまつ毛に。 【E】ザ リップグロス 004 4,070円／ADDICTION BEAUTY

▶︎タテじわのないツヤ膜リップをメイク。ヒアルロン酸配合でうるおいケアもバッチリ。

HOW TO How to 下地 肌はベースの段階でCを仕込んでブルべトーンに底上げしておくと、ピンクの青みがきれいに発色。 How to アイ 上まぶたは、B-1をアイホールの目頭側2/3に広げて、そこからつなげるようにB-1とB-2を混ぜたカラーを目尻側につける。 下まぶたは、B-2を全体に、B-1をきわに入れる。 How to アイラッシュ Dを上下まつ毛にしっかりと塗る。 How to チーク Aを両ほおの中心につけたら、その2点を結ぶように鼻を横断して広げる。目元とチークを求心的に効かせてアクセントに。 How to リップ Eを唇全体にオン。

完成♡ 春のときめきを感じさせるピンクメイクの完成♡ 青みピンクを使うときは、肌からブルべトーンを仕込むのがポイント。 キャミワンピース 2,399円／GRL バブーシュカ 3,960円／kaori nomori（OVERRIDE ルミネエスト新宿）

コレもおすすめ♡ 【ケイト】バウンシーチークシャドウ MV-1 目元からほおまでボーダレスに使えるカラーパレット。 ケイト バウンシーチークシャドウ MV-1 1,650円（編集部調べ）／カネボウ化粧品 撮影／三瓶康友（モデル）、林真奈（静物）ヘア＆メイク／福岡玲衣（TRON）スタイリング／城田望（KIND）モデル／本田紗来（本誌専属）

Ray編集部 エディター 佐々木麗

本田紗来