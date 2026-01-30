放送開始『豊臣兄弟！』

2026年度のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』。

『豊臣兄弟！』銭50貫の褒美に歓喜した小一郎。一方〈現代の金額〉に換算して衝撃を受ける視聴者続出中

さっそく盛り上がりを見せる中、ドラマを彩るキャストが続々と発表されています。

今回は鵜沼城城主・大沢次郎左衛門を支える妻をご紹介！

ーーー

【物語】

大河ドラマ第65作で描くのは、戦国時代のど真ん中。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡──夢と希望の下剋上サクセスストーリー！！

主人公は天下人の弟・豊臣秀長。

歴史にif（もしも）はないものの、『秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった』とまでいわしめた天下一の補佐役・秀長の目線で戦国時代をダイナミックに描く波乱万丈のエンターテインメント！

篠

ーー次郎左衛門の妻。体が弱く、病の床に伏せりがちだが、夫とは深い絆で結ばれている。



NHK『豊臣兄弟！』

＜映美くららさん コメント＞

「べらぼう」撮影真っ只中ただなかでの次作大河のお話、まさかと夢にも願っていない程のことで大変驚きました。そして率直にとても嬉しかったです!!

以前ご一緒したスタッフの方々と作品で再会できることは、役者としてこの上ない喜びです。

「夫婦の深い絆」を物語の大切な核として反映したいと熱い想いを伺い、光栄かつ責任を感じましたが、夫・次郎左衛門役の松尾（諭）さんの勇ましい立ち姿やご本人の懐深いお人柄も相まって、妻・篠として気持ちのままに真っ直ぐに寄り添いました。

物語を彩る1人となれていたら嬉しいです。

転生前の『べらぼう』では…

なお映美さんは、終わったばかりの大河ドラマ『べらぼう』にて11代将軍・徳川家斉の乳母・大崎を好演。

その大崎、ドラマを見た方ならご存じの通り、生田斗真さん演じた一橋治済の元で暗躍することになり、少なくとも田安治察、徳川家基、松平武元、徳川家治という4人の登場人物を手にかけたことを自らの手紙で明かしていました。

その記憶が新しい視聴者の中では、キャスト発表の直後から「転生するの早すぎやろ！笑いつべらぼうクランクアップしていつ豊臣兄弟クランクインしたんだよ！笑」「『べらぼう』の大崎役で大河ドラマファンの心をしっかり掴んでいる事が分かる」「今日の豊臣兄弟の爪嚙みとか予告で大崎（違）出てきたとかで思い出した人が多かったのねｗ 今もロスってる人多いんだな」「豊臣兄弟にも出演なさるのね…！すごい。饅頭には気をつけてね」といった声が既にみられていたようです。

放送をお楽しみに！

【放送予定】

［総合］ 日曜 夜 8時00分〜8時59分／ （再放送）翌週土曜 後1時05分〜2時04分

［NHK BS］ 日曜 後 6時00分〜6時59分

［BSP4K］ 日曜 後 0時15分〜1時14分／ （再放送）日曜 後6時00分〜6時59分

【作】八津弘幸

【音楽】木村秀彬

【語り】安藤サクラ

【出演】仲野太賀 池松壮亮 他

【時代考証】黒田基樹、柴 裕之

【制作統括】松川博敬、堀内裕介

【プロデューサー】高橋優香子、舟橋哲男、吉岡和彦（展開・プロモーション）、国友 茜（広報）

【演出】渡邊良雄、渡辺哲也、田中 正

【公式サイト・SNS】

https://www.web.nhk/tv/pl/series-tep-P52L88MYXY

X：nhk_toyotomi

Instagram：nhk_toyotomi