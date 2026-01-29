女性が知らないオトコの秘密！男性の「意外な４つの本音」
「彼の言動が理解できない！」とイライラしたり悩んだりした経験はありませんか？
男性心理を知っておくことで、あなたの不満や不安を少しは減らすことができるはず。
そこで今回は「男性の意外な４つの本音」をご紹介いたします。
｜追いかける恋愛が好き
好きな人ができると、つい追いかけたくなる女性も多いのではないでしょうか。
しかし男性には狩猟本能があるので、女性に追いかけられるよりも追いかけたいのが本音。
男性を惚れさせたいなら、追いかけさせること！
｜女性の外見が変化しても気づかない
多くの男性は、女性のファッションや外見の変化にあまり興味がなく、ほとんど見ていないといっても過言ではありません。
ただし本気で好きな女性にだけは非常に敏感で、ちょっとした変化にも気づくことができるのです。
つまり、あなたがネイルや髪型を変えたことに気づいてくれる男性は、本命として見られている可能性大♡
｜仕事を優先したいときがある
女性はわりと複数のことを同時にこなせてしまうものですが、男性はどちらかというと１つのことに集中する方が向いています。
大事な仕事を抱えているときには、大好きな彼女よりも「仕事を優先したい」「今はこれに集中したい」と思う場面もあるのです。
会えなくて寂しいからと彼に気持ちをぶつけたくても、控えておくのがベスト。
｜露出度の高い女性をつい見てしまう
「本能なので仕方ない」と理解しておきたいのが、露出の多い女性がいると無意識に目で追ってしまう行動。
何か深い意味があるわけではなく、狩猟本能が働いてしまっているからなのです。
このような男性心理があるからこそ別の男性の目を気にして、本命の彼女には露出を控えてほしいと願っています。
今回は「男性の意外な４つの本音」をご紹介いたしました。
「なんでわかってくれないの？」と悩むより、男性心理を知る方がスムーズに解決することもあるのです。
できることなら男性にも、女心を理解してほしいものですよね。
