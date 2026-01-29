“けいえる”こと河本景、『FLASH』で待望の初ソログラビア披露

地上波連ドラ初主演！桃月なしこの表紙＆巻頭10P、羽瀬レイナ、河本景、星名美津紀、天野ちよ、麻倉瑞季、美波那緒、あまつまりな、永島優美掲載の『FLASH』は1月27日(火)発売

「今日好き」で人気を集めた河本景、『FLASH』でアイドル転身後初ソログラビア！

ABEMAの人気シリーズ『今日、好きになりました』で“けいえる”の愛称で人気を博した河本景が『FL ASH』に初登場。人気グラドル長澤茉里奈がプロデュースするアイドルグループ「Chuu♡Cute」の一員でもある彼女。グループメンバーでは初となるソログラビアは7ページの大ボリュームだ。

インタビューでは今年の目標について話している。

【プロフィール】

河本景（かわもと・けい）

24歳 2001年9月22日生まれ 千葉県出身

T158 A型

趣味：映画鑑賞、読書、ダンス

特技：早口言葉、バレエ

2018年「女子高生ミスコン2018-2019」審査員特別賞を受賞。翌年『今日、好きになりました』（ABMEA）シリーズに出演。2025年7月から長澤茉里奈プロデュースのアイドルグループ「Chuu♡Cute」のオリジナルメンバーとして活動を開始した。

【クレジット】

河本景(C)光文社/週刊FLASH 写真◎桑島智輝

