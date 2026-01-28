88ºÐÉÚ»ÎâÃÆàÈþ¡¢¿ÆÍ§¡¦µÈ¹ÔÏÂ»Ò¤Ë¤â¤é¤Ã¤¿¤¹¤´¤¤¥Í¥°¥ê¥¸¥§¡Ö¤È¤¦¤Æ¤¤Ãå¤é¤ì¤Ê¤¤¡×
¡¡ÇÐÍ¥¡¦ÉÚ»ÎâÃÆàÈþ¤¬¡¢24Ç¯¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿ÆÍ§¡¦µÈ¹ÔÏÂ»Ò¤Ë¤â¤é¤Ã¤¿¥á¥¥·¥³ÅÚ»º¤Î¡Ö¤È¤¦¤Æ¤¤Ãå¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¥Í¥°¥ê¥¸¥§¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÁ¯¤ä¤«¤Ê¥á¥¥·¥³»É½«¤Î¥Í¥°¥ê¥¸¥§
¡¡60Ç¯Íè¤Î¿ÆÍ§Æ±»Î¤Ç¤¢¤ëÉÚ»Î¤È²Ã²ì¤¬¡¢1·î26ÆüÊüÁ÷¤Î¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÎó¡Ë¤ËÂ·¤Ã¤Æ½Ð±é¡¢2¿Í¤È¿Æ¸ò¤Î¿¼¤¤ÇÐÍ¥¡¦µÈ¹ÔÏÂ»Ò¤Î»×¤¤½Ð¤Ë²Ö¤òºé¤«¤»¤¿¡£
¡¡¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¤¢¤²¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦µÈ¹Ô¤Ï¡¢Î¹Àè¤«¤éÍÍ¡¹¤Ê¤â¤Î¤ò¤ªÅÚ»º¤È¤·¤ÆÉÚ»Î¤ËÇã¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÉÚ»Î¤¬¡Ö¥á¥¥·¥³¤Î¤ªÅÚ»º¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤¹¤´¤¤¥Í¥°¥ê¥¸¥§¤Ç¡¢¤È¤¦¤Æ¤¤Ãå¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¡£°ìÅÙ¤âÃå¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤Î¤è¡×¤È¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¡¢²Ã²ì¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤Ã¤ÆÉþ¤ò³«¤¤¤Æ¤ß¤»¤ë¡£ÇòÃÏ¤Ë²Ö¤äÄ»¤Î¥á¥¥·¥³»É½«¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿¥Ý¥ó¥Á¥ç¥É¥ì¥¹·¿¤Î¥Í¥°¥ê¥¸¥§¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¹õÌø¤â¡Ö¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤ï¤Í¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª¡×¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡¢ÉÚ»Î¤Ï¡Ö¤Þ¤ê¤³¤Ë»÷¹ç¤¦¤«¤é¤¢¤²¤ë¡×¤È²Ã²ì¤Ë¾ù¤í¤¦¤È¤¹¤ë¡£
¡¡²Ã²ì¤Ï¡Ö»ä¤¬¤³¤ìÃå¤Æ¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¡£º£¤µ¤éÏ¢¤ì¹ç¤¤¤òÍ¶ÏÇ¤¹¤ë¤Î¡©¡×¤È¶ì¾Ð¤¹¤ë¤¬¡¢ÉÚ»Î¤Ï¡Ö·è¤Þ¤Ã¤¿¿Í¤¬¤¤¤ë¤ó¤À¤«¤é¡¢¸«¤»¤Æ¤¢¤²¤Ê¤µ¤¤¤è¡×¤È¤ª¤ª¤Ï¤·¤ã¤®¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Á¡ºÙ¤ÊÁõ¾þ¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿¥¹¥Ú¥¤¥óÅÚ»º¤ÎÀð»Ò¤âÅÐ¾ì¡£¤³¤Á¤é¤â¡ÖÉáÃÊ»È¤¨¤Ê¤¤¤«¤é°ìÅÙ¤â»È¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹ÉÚ»Î¡£²Ã²ì¤¬¡ÖÌò¤Ç»È¤¨¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£ÉÔ»×µÄ¤ÊÇÌ¤µ¤ó¤ä¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡×¤ÈÀâÆÀ¤¹¤ë¤¬¡¢ÉÚ»Î¤Ï¡ÖÇÌ¤µ¤ó¤ÎÌò¤âÍè¤Ê¤¤¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤³¤Îº¢ÇÌ¤µ¤ó¤ä¤ë¤Î¡×¤È²Ã²ì¤ËÂ¥¤¹¡£
¡¡²Ã²ì¤Ï¡Ö¤½¤¦¤èÇÌ¤µ¤óÀìÌçÅ¹¤è¡×¤È¸À¤¤¤Ä¤Ä¤â¼õ¤±¼è¤ë¤ï¤±¤Ë¤¤¤«¤º¼ý½¦¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢¹õÌø¤¬¡Ö¤¤¤¤¤ï¤è¡¢¤â¤é¤Ã¤Æ¤ª¤¤Ê¤µ¤¤¤è¡£¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢¤ªÇÌ¤µ¤ó¤ä¤ë¤È¤¤Ë¤³¤¦¤·¤ÆÀð¤¤¤À¤é¡×¤È²Ã²ì¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡£¤¹¤ë¤È²Ã²ì¤â¡Ö¤½¤¦¤Í¡¢¤½¤¦¤·¤¿¤éÏÂ»Ò¤µ¤ó´î¤Ö¤«¤Ê¡×¤È¤Û¤Ã¤È¤·¤¿É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
