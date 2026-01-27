「PG-12」の「PG」はなんの略？映画館で見たことがあるはず！【略語クイズ】

学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！

「PG-12」はなんの略語？

「PG-12」はなんの略か知っていますか？

ヒントは、映画の鑑賞制限のひとつですよ。

あなたは正解がわかりましたか？

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は「Parental Guidance（保護者の指導・助言）」を略した言葉でした！

このPG-12とは、「12歳未満の年少者の観覧には、親または保護者の助言・指導が必要」とされる映倫（映画倫理機構）のレイティング区分の1つのこと。

暴力・残酷描写などが含まれるため、子ども1人での鑑賞は不適切とされていますが、保護者の同伴・助言があれば観覧可能という作品に適用されるのだそう。

この区分自体には、強制的な入場制限はありませんが、映画の内容を判断するうえで重要な目安となりますよ。

あなたはわかりましたか？

身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。

ライター Ray WEB編集部