「PG-12」の「PG」はなんの略？映画館で見たことがあるはず！【略語クイズ】

学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！

「PG-12」はなんの略語？ 「PG-12」はなんの略か知っていますか？ ヒントは、映画の鑑賞制限のひとつですよ。 あなたは正解がわかりましたか？ 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？ 正解は「Parental Guidance（保護者の指導・助言）」を略した言葉でした！ このPG-12とは、「12歳未満の年少者の観覧には、親または保護者の助言・指導が必要」とされる映倫（映画倫理機構）のレイティング区分の1つのこと。 暴力・残酷描写などが含まれるため、子ども1人での鑑賞は不適切とされていますが、保護者の同伴・助言があれば観覧可能という作品に適用されるのだそう。 この区分自体には、強制的な入場制限はありませんが、映画の内容を判断するうえで重要な目安となりますよ。 あなたはわかりましたか？ 身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。 《参考文献》 ・『映画の時間』



