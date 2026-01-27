「PG-12」の「PG」はなんの略？映画館で見たことがあるはず！【略語クイズ】
学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！
「PG-12」はなんの略語？
「PG-12」はなんの略か知っていますか？
ヒントは、映画の鑑賞制限のひとつですよ。
あなたは正解がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「Parental Guidance（保護者の指導・助言）」を略した言葉でした！
このPG-12とは、「12歳未満の年少者の観覧には、親または保護者の助言・指導が必要」とされる映倫（映画倫理機構）のレイティング区分の1つのこと。
暴力・残酷描写などが含まれるため、子ども1人での鑑賞は不適切とされていますが、保護者の同伴・助言があれば観覧可能という作品に適用されるのだそう。
この区分自体には、強制的な入場制限はありませんが、映画の内容を判断するうえで重要な目安となりますよ。
あなたはわかりましたか？
身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。
