【射手座】週間タロット占い《来週：2026年1月26日〜2月1日》の総合運＆恋愛運

来週（2026年1月26日〜2月1日）の【射手座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。

『恋愛面では行動力が足りないようです』


｜総合運｜　★★★★☆


様々な人に自分を理解して欲しい気持ちが強くなります。押し付けすぎてしまっているとわかっていても、自分のダメな所をあえて出したりするでしょう。仕事や公の場では、得たい結果を得やすいです。新たなものに手を出すとかでなければ、努力がそのまま報われるでしょう。

｜恋愛運｜　★★☆☆☆


相手を怒らせないようにするなど、安全なアプローチをしていくようです。傷付くことはないですが、進展や好転もしにくいので、守りすぎないようにしましょう。シングルの方は、もやもやしてしまいがちな人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手が不安などを見せないようにして不利にならないようにしています。

｜時期｜


1月28日　ビジュアルレベルアップ　／　1月30日　依存し合う

｜ラッキーアイテム｜




ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞