【明日なに着る？】2万円台で買える個性「普通なのに地味に見えない」ブラウンコート

スタイリングの印象を決定づける新たなコートを手に入れることは着慣れた装いを活性化するきっかけに。羽織るだけで変化がつく色やデザインの1枚を、手を伸ばしやすい価格を条件にピックアップ。





コシのあるツイード生地がレトロな面持ちを加速させるロングコート。構築的にふくらむスリーブ、存在感のあるビックカラーで、シンプルだけどもの足りなさのない風格のある佇まいに。着るだけで装いに深みが生まれる濃淡のあるブラウンの色みもポイント。付属のベルトをしぼればウエストマークも可能。





【POINT】１枚で絵になるコートを主役に、サテンスカートを仕込んで淑女のようなムードを加算。コートのベルトをギュッとしぼってタイトなＩラインをつくれば、足元はフラットでもスタイルアップがかなう。





【WEATHER IN TOKYO】

HIGHEST 11℃ LOWEST 1℃

晴れ