【明日なに着る？】2万円台で買える個性「普通なのに地味に見えない」ブラウンコート
組み合わせ方や注目のアイテム、さらにはこれから着たい服探しにも役立つ、最新コーディネートを毎日更新してお届け中！
スタイリングの印象を決定づける新たなコートを手に入れることは着慣れた装いを活性化するきっかけに。羽織るだけで変化がつく色やデザインの1枚を、手を伸ばしやすい価格を条件にピックアップ。
コシのあるツイード生地がレトロな面持ちを加速させるロングコート。構築的にふくらむスリーブ、存在感のあるビックカラーで、シンプルだけどもの足りなさのない風格のある佇まいに。着るだけで装いに深みが生まれる濃淡のあるブラウンの色みもポイント。付属のベルトをしぼればウエストマークも可能。
【POINT】１枚で絵になるコートを主役に、サテンスカートを仕込んで淑女のようなムードを加算。コートのベルトをギュッとしぼってタイトなＩラインをつくれば、足元はフラットでもスタイルアップがかなう。
(コートのプライスなど詳細）
≫【コーディネートで使用したアイテムのプライスを見る】
【WEATHER IN TOKYO】
HIGHEST 11℃ LOWEST 1℃
晴れ