横浜各地で「エヴァ30周年」を盛り上げるイベントが開催！赤レンガ倉庫には使徒をイメージした特別なコラボ鍋を体験できるブースも登場!?
大人気アニメ作品『エヴァンゲリオン』は2025年、TVアニメ放送開始から30年を迎えた。30周年のアニバーサリーイヤーの集大成となるリアルイベント「EVANGELION:30+；30th ANNIVERSARY OF EVANGELION」が、横浜アリーナで2026年2月21日(土)〜23日(祝)に開催されるのを記念し、横浜の街全体で『エヴァンゲリオン』シリーズとのコラボキャンペーンが開催される。フォトスポットや期間限定コラボフード、横浜の冬の風物詩とのコラボレーションなど、丸1日かけて『エヴァンゲリオン』を楽しめるコラボスポットを紹介する。
【画像】横浜赤レンガ倉庫の冬の風物詩「鍋小屋」に登場した斬新なデザインの「使徒鍋 〜赤い海仕立て〜」を見る
■全20種の限定ステッカーも！横浜の街を巡って祝う『エヴァンゲリオン』30周年
横浜が『エヴァンゲリオン』に染まるキャンペーン「EVANGELIONシリーズ30周年×YOKOHAMA」では、横浜駅周辺地区、みなとみらい21地区、関内・関外地区といった横浜都心臨海部と、新横浜地区でさまざまなキャンペーンが実施される。なかでも一番の注目が、横浜各地で集められるオリジナルステッカーだ。対象店舗で指定メニューを注文、またはサービスを利用するともらえるステッカーは、横浜でしか手に入らない30周年記念のコラボデザインのもの。さらに、エリアごとに配布しているステッカーのデザインも異なるので、横浜各地の名店や名所、「横浜春節祭」や「Winter Wonder Park Yokohama」などのイベントを巡りながら、『エヴァンゲリオン』コラボも横浜も一度に楽しむのがおすすめだ。ステッカーの配布期間は2026年1月30日(金)〜2月24日(火)となっている。
また、2026年1月30日(金)〜2月24日(火)ごろのイベント期間前後では、みなとみらい21地区等の10カ所以上の施設にオリジナルデザインのフォトスポットも設置される。横浜の街を巡りながら、横浜市の風景に溶け込んだ『エヴァンゲリオン』のキャラクターたちと記念撮影を楽しんでみては？
※フォトスポットの設置期間は施設ごとに異なります。
■横浜市観光協会担当者に聞く、キャンペーンへの想いと見どころ
「EVANGELIONシリーズ30周年×YOKOHAMA」キャンペーンの狙いやフォトスポットのデザインのこだわりなどについて、横浜市観光協会の担当者に話を聞いてみた。
――「EVANGELIONシリーズ30周年&YOKOHAMA」キャンペーンの狙いや目的、ターゲットなどを教えてください。
横浜市と横浜市観光協会は、横浜においでいただく皆様に、イベントのみならず、“横浜のまち”も楽しんでいただく企画を施策として実施しています。このたび、世界的大人気アニメである『エヴァンゲリオン』シリーズの30周年大規模フェスが横浜で開催されることをきっかけに、開催都市として30周年をお祝いし、市の内外から横浜においでになるファンの皆様を、街をあげて歓迎する企画を、主催者と連携して実施することとなりました。
――街をあげて『エヴァンゲリオン』シリーズに関するキャンペーンを行うというアイデアはどのようにして生まれましたか？
テレビ放送開始後、30年を経てなおファン数を増やしていると伺っています。特に海外のファンの増加が顕著ということで、きっと、横浜においでになること自体が「初めて」という人もたくさんいらっしゃることと思います。そこで、来街される皆様に、フェスとともに、横浜の美しい街並みや港の景色などのさまざまな観光スポットをはじめ、飲食・ショッピングエリアを楽しんでいただきたいとの想いから、街中に『エヴァンゲリオン』の企画を散りばめました。企画には街の皆様の協力が不可欠ですが、呼びかけたところ、予想をはるかに上回る施設や店舗から参画のお声をいただき、『エヴァンゲリオン』がいかに人気であるかを、身をもって感じました。
――オリジナルステッカーやフォトスポットのデザインのこだわりや魅力を教えてください。
オリジナルステッカーは、エリアごとに異なる全20種類を用意しており、横浜市の風景とキャラクターが組み合わさった今回だけの特別なデザインとなっております。また、みなとみらい21地区等に設置されるフォトスポットには、横浜みなとみらいエリアの見どころとキャラクターを組み合わせたデザインのフォトパネルや、エヴァレーシングのレーシング車両の展示など、思わず「まちめぐり」をしながら一緒に写真撮影したくなるようなスポットをご用意しています。
――最後に一言お願いします！
『エヴァンゲリオン』に染まった横浜の街をぜひお楽しみください！
■赤レンガ倉庫の冬の風物詩「鍋小屋」で楽しむ斬新な『エヴァ』コラボ鍋とは？
横浜赤レンガ倉庫にて、2026年1月17日〜2月1日(日)の期間で開催されている「酒処 鍋小屋 2026 supported by ダイショー」(以下、鍋小屋)。日本各地のご当地鍋や地酒などが堪能でき、毎年大勢の人が訪れる「横浜赤レンガ倉庫」の冬の恒例イベントにも『エヴァンゲリオン』コラボメニューが登場している。
本イベントで販売される特別コラボメニューは、「使徒鍋 〜赤い海仕立て〜」(2380円)だ。名前の通り、この鍋には『エヴァンゲリオン』の世界に広がる赤い海をイメージしたスープと、『エヴァンゲリオン』の使徒のビジュアルを再現した具材が使われており、とても斬新な見た目に仕上がっている。奇抜に見える赤いスープは食欲をそそられるトマト担々味で、使徒のコアがトマトで再現されるなど、見た目だけでなく味にもこだわった鍋に仕上がっている。
「使徒鍋 〜赤い海仕立て〜」が楽しめるのは、鍋小屋の一角に設置された体験型の「作る鍋」エリアだ。畳の小上がりに設置されたこたつで温まりながら、家族や友人と一緒に熱々の鍋を囲む時間は、まさに日本の冬の風物詩とも言えるだろう。そんな鍋を楽しむには完璧とも言える空間で、特別な『エヴァンゲリオン』コラボ鍋を囲み、それぞれの『エヴァンゲリオン』にまつわる思い出や好きなシーンを語り合ってみてはいかがだろうか？
ほかにも鍋小屋ではさまざまな鍋やイベントが登場するとのことで、その魅力や見どころなどについて担当者に話を聞いてみた。
――赤レンガ倉庫で開催される鍋小屋の狙いや目的、ターゲットを教えてください。
本イベントは、寒さが厳しい冬の季節に横浜赤レンガ倉庫と海が⾒える開放的な空間で熱々の鍋を囲み、お客様同⼠の交友を深めていただきたいという想いから生まれたフードフェスティバルです。昨年は約24万人にご来場いただいた横浜赤レンガ倉庫の冬の恒例イベントの1つです。18種類の日本全国のご当地鍋と100種類超の全国選りすぐりの日本酒をメインに、多様なコンテンツで⽼若男⼥あらゆる世代の皆様にそれぞれのスタイルでお楽しみいただいています。
――鍋小屋の魅力を教えてください。
2016年の初開催から10回目となる今年のイベントテーマは「宴 -utage-」としており、食べて飲むだけのフードフェスティバルではなく、大人も子どももワクワクするエンタメ体験が目白押しになっております。さらに会場そのものも、どこか懐かしいレトロでノスタルジックな雰囲気が漂い、タイムスリップしたような感覚で、国籍・世代問わず皆様で盛り上がる楽しいひとときをお過ごしいただけます。お笑いライブや企業対抗カラオケ大会などのステージコンテンツや、懐かしのスナック文化を体験できる「スナック横丁」など大人から子どもまで幅広い世代が楽しめる、にぎやかな空間をお届けします。横浜赤レンガ倉庫ならではの開放的なロケーションの中で、おいしさと熱気が交わる“宴”をお楽しみください。
――今年初開催となる「全国鍋総選挙」の詳細を教えてください。
来場者の皆様の投票で“お家でも食べたいご当地鍋”を決定する「全国鍋総選挙」は、今回が初開催となる企画です。本企画は、エントリーしている全国各地のご当地鍋を、会場で実際に味わっていただき、投票に参加していただく企画となっております。なお、グランプリに選ばれたご当地鍋は、2026年秋ごろに鍋スープでおなじみの「ダイショー」より新商品として商品化され、全国のスーパーマーケットで販売される予定です。さらに、表彰式の特別ゲストには元・横浜DeNAベイスターズ監督で、昭和を代表する球界のスターである中畑清さんをお招きします。
※予定は変更となる可能性があります。
■ランドマークプラザでは『エヴァンゲリオン』コラボカフェも開催中！
ランドマークプラザ5階にある「Cafe Fan Base(カフェ ファンベース)」でも、2026年1月16日〜2026年2月26日(木)の期間限定で、『エヴァンゲリオン』シリーズ30周年を記念したコラボカフェが開催されている。
コラボメニューには、『エヴァンゲリオン』シリーズに登場する、戦闘シーンをイメージしたフードや、フード3種、デザート4種が登場。なかでも、「ゲンドウのオペラケーキ」(1760円)は、作中の重要シーンであるゲンドウとゼーレの会議を、チョコレートやケーキをうまく用いて表現しており、ぜひ食べてほしい一品だ。また、登場キャラクターたちをモチーフにしたドリンク7種も用意されている。コラボドリンクは1点注文につき、オリジナルコースターがランダムに1枚もらえる特典付きだ。
※商品の発売時期・仕様などは、変更・延期・中止になる場合があります。
Cafe Fan Base併設のショップには、オリジナルグッズをはじめとした『エヴァンゲリオン』シリーズの商品が取りそろえられている。カフェを利用しなくてもショップには入場できるので、エヴァ30周年のコラボイベントやフォトスポットを巡ったあとに訪れてみてほしい。
30周年という大きな節目を迎え、さらなる盛り上がりを見せる『エヴァンゲリオン』。冬の横浜が誇る美しい景色や舌鼓を打つイベントなどとともに、横浜でしか味わえない『エヴァンゲリオン』30周年の特別な体験をぜひ満喫してほしい。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
※20歳未満の者の飲酒は法律で禁じられています。
文＝平岡大和
