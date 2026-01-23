横浜各地で「エヴァ30周年」を盛り上げるイベントが開催！赤レンガ倉庫には使徒をイメージした特別なコラボ鍋を体験できるブースも登場!?

横浜各地で「エヴァ30周年」を盛り上げるイベントが開催！赤レンガ倉庫には使徒をイメージした特別なコラボ鍋を体験できるブースも登場!?