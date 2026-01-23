銀座コージーコーナーは、ロッテと共同開発した「ケーキになったチョコパイ（4号）」と「紗々ミルクレープ」を、1月30日から期間限定で全国の生ケーキ取扱店（北海道・九州地方および、福井県・京都府・滋賀県・鳥取県・島根県・山口県・愛媛県・高知県に生ケーキ取扱店はない）で販売する。

ロッテの人気商品「チョコパイ」をケーキに仕立てた「ケーキになったチョコパイ（4号）」が、今年もバレンタインシーズンに合わせて登場する。芳醇なチョコレートムースと生クリーム入りホイップクリーム、スポンジを重ね、艶やかなココアグラサージュでコーティングした。さらに今年は、上面に苺とブルーベリーをトッピングした新仕様でご褒美感がアップ。ベリーの甘ずっぱさをアクセントに、しっとりなめらかな口当たりと、コク深く濃厚なチョコレートの味わいが贅沢に感じられるケーキとなっている。大切な人への贈りものや自分へのご褒美として、ぜひ楽しんでほしい考え。

また、発売のたびにSNSで話題になる「紗々ミルクレープ」が同時に登場する。ロッテの人気チョコレート「紗々」のパリパリ食感をケーキでも味わえると、好評を得ているという。期間限定発売のこの機会に賞味してほしい考え。



「ケーキになったチョコパイ」

「ケーキになったチョコパイ（4号）」は、まるでケーキのような味わいで人気のロッテ「チョコパイ」がケーキになった。チョコパイのクリームはバニラの風味を利かせた生クリーム入りホイップクリームで、ソフトケーキはスポンジで、芳醇なチョコレートの味わいはチョコレートムースと全体を包み込む艶やかなココアグラサージュで再現した。ケーキならではのしっとり食感、コク深いチョコの味わいを楽しんでほしいという。

「紗々ミルクレープ」は、銀座コージーコーナーの「ミルクレープ」とロッテのチョコレート「紗々」がコラボレーション。ココアクレープと生クリーム入りホイップクリームを重ねて、パリパリチョコを4層にサンドした。上面は2種のソースで細い線が幾重にも重なる「紗々」をイメージして仕上げている。「紗々」の繊細な見た目や、ほどける口どけ、チョコレートのパリパリ食感を楽しんでほしい考え。

［小売価格］

ケーキになったチョコパイ（4号）：2916円

紗々ミルクレープ：594円

（すべて税込）

［発売日］1月30日（金）

銀座コージーコーナー＝https://www.cozycorner.co.jp

ロッテ＝https://www.lotte.co.jp