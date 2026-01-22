仕事ができない人は「検討する」と言う。仕事がデキる人は、代わりに何と言う？
「今日も仕事が、終わらなかった…!!」
毎日「また終わらなかった…」を繰り返して、うんざりしたり、落ち込んだりしていないだろうか。「量が多すぎて残業ばかり」「要領が悪い」「やりたいことができない」など、悩みは根深いのではないだろうか。
「その原因は3つの“隠れたムダ”です」ータスク管理オタクで、ダンドリ磨いて30年超のエキスパート・萩原雅裕さんはこう語る。今回は書籍『「今日も仕事が終わらなかった」はなぜ起きるのか？ 仕事が3倍速くなる計画・実行・中断の技術』の中から、「仕事を終わらせるコツ」を紹介する。
仕事が思い通りに終わらないワケ
仕事が思い通りに終わらない理由は、何でしょうか。
・「要領が悪いから」
・「作業のスピードが遅いから」
・「量が多すぎるから」
など、さまざまな理由が考えられるでしょう。
しかし、そのどれでもありません。本当の理由は「“隠れたムダ”に気づいていないから」です。
隠れたムダは3種類。「作業のムダ（＝やり直し・手戻り）」、「集中力のムダ（＝切り替えが多い）」、そして「“自分”のムダ（＝何をやったか忘れる）」です。
そのムダは、実はTodoリストをつくるときの「ちょっとした言葉づかい」にも潜んでいます。さっそく見てみましょう。
「検討する」がダメな理由
Todoリストを作るときに、やってはいけないことがあります。
それは「実際にどう手を動かすのか？」がイメージできていないように、タスクを書き起こしてしまうことです。
たとえば、議事録でよく見かけるこういう書き方はダメな例の典型です。
なぜなら、これは「実際に手を動かしていない」アクションだからです。「検討する」というアクションはありません。手が動いていませんよね。
みなさんは日々沢山のタスクを抱えて、忙しくしています。そんな中で、「検討する」と書かれていても、すぐに実際の作業に移ることができず、迷ってしまいます。つまり、作業に入る前に、「検討って、何をすればいいんだっけ？」と再計画を始めてしまうわけです。これでは、何のためにTodoリストを作ったのかわかりませんよね。
「アクション動詞」で書き直す
仕事が思い通りに終わる人は、単なる動詞ではなく、アクション動詞でTodoリストを書きます。つまり「実際に、どう手を動かすか？」で迷わないように、手が動くように書き換えているのです。
では先程の「検討する」のアクションを、こう変えたらどうでしょう？
少し良くなりましたが、まだちょっと怪しいですね。手を動かしているかもしれないけれど、もしかしたら動かしていないかもしれない。頭の中だけで整理しようとしているのかもしれません。あと一歩、もう少しアクションっぽくしてみましょう。
はい、アクションになりましたね。これは確実にパソコンの前で手を動かさないとできません。
このケースでは「ToDo」が次のように代わりました。
↓
「整理してスライド1枚にまとめる」
つまり「検討する」というタスクは、実は「パワーポイントのスライドを1枚作ってまとめる」という作業だったわけです。
ほかにも、「無意識に発生しているムダ」をなくすだけで、仕事はグンと速くなります。ぜひ今日から「アクション動詞でタスクを書く」を試してみてください。
（本記事は『「今日も仕事が終わらなかった」はなぜ起きるのか？ 仕事が3倍速くなる計画・実行・中断の技術』の一部を編集・調整・加筆した原稿です）