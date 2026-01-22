「今日も仕事が、終わらなかった…!!」

毎日「また終わらなかった…」を繰り返して、うんざりしたり、落ち込んだりしていないだろうか。「量が多すぎて残業ばかり」「要領が悪い」「やりたいことができない」など、悩みは根深いのではないだろうか。

「その原因は3つの“隠れたムダ”です」ータスク管理オタクで、ダンドリ磨いて30年超のエキスパート・萩原雅裕さんはこう語る。今回は書籍『「今日も仕事が終わらなかった」はなぜ起きるのか？ 仕事が3倍速くなる計画・実行・中断の技術』の中から、「仕事を終わらせるコツ」を紹介する。

仕事が思い通りに終わらないワケ

仕事が思い通りに終わらない理由は、何でしょうか。

・「要領が悪いから」

・「作業のスピードが遅いから」

・「量が多すぎるから」

など、さまざまな理由が考えられるでしょう。

しかし、そのどれでもありません。本当の理由は「“隠れたムダ”に気づいていないから」です。

隠れたムダは3種類。「作業のムダ（＝やり直し・手戻り）」、「集中力のムダ（＝切り替えが多い）」、そして「“自分”のムダ（＝何をやったか忘れる）」です。

そのムダは、実はTodoリストをつくるときの「ちょっとした言葉づかい」にも潜んでいます。さっそく見てみましょう。

「検討する」がダメな理由

Todoリストを作るときに、やってはいけないことがあります。

それは「実際にどう手を動かすのか？」がイメージできていないように、タスクを書き起こしてしまうことです。

たとえば、議事録でよく見かけるこういう書き方はダメな例の典型です。

・◯◯について検討する

なぜなら、これは「実際に手を動かしていない」アクションだからです。「検討する」というアクションはありません。手が動いていませんよね。

みなさんは日々沢山のタスクを抱えて、忙しくしています。そんな中で、「検討する」と書かれていても、すぐに実際の作業に移ることができず、迷ってしまいます。つまり、作業に入る前に、「検討って、何をすればいいんだっけ？」と再計画を始めてしまうわけです。これでは、何のためにTodoリストを作ったのかわかりませんよね。

「アクション動詞」で書き直す

仕事が思い通りに終わる人は、単なる動詞ではなく、アクション動詞でTodoリストを書きます。つまり「実際に、どう手を動かすか？」で迷わないように、手が動くように書き換えているのです。

では先程の「検討する」のアクションを、こう変えたらどうでしょう？

・◯◯を整理する

少し良くなりましたが、まだちょっと怪しいですね。手を動かしているかもしれないけれど、もしかしたら動かしていないかもしれない。頭の中だけで整理しようとしているのかもしれません。あと一歩、もう少しアクションっぽくしてみましょう。

・◯◯を整理しスライド1枚にまとめる

はい、アクションになりましたね。これは確実にパソコンの前で手を動かさないとできません。

このケースでは「ToDo」が次のように代わりました。

「検討する」

↓

「整理してスライド1枚にまとめる」

つまり「検討する」というタスクは、実は「パワーポイントのスライドを1枚作ってまとめる」という作業だったわけです。

ほかにも、「無意識に発生しているムダ」をなくすだけで、仕事はグンと速くなります。ぜひ今日から「アクション動詞でタスクを書く」を試してみてください。

（本記事は『「今日も仕事が終わらなかった」はなぜ起きるのか？ 仕事が3倍速くなる計画・実行・中断の技術』の一部を編集・調整・加筆した原稿です）