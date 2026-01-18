前ももストレッチ


シンクに寄りかかる、背中を丸めてスマホを見る。日常生活を見直して美姿勢に！

「アラフォーからの老けない身体づくり」をスローガンに、SNSで美姿勢メソッドを発信しているericaさん。3人のお子さんの出産後、体重は戻っても体型が戻らなかったこと、体型が崩れて鏡を見ることも嫌になったことから一念発起！　ボディメイクを学び、正しく体を動かし、日常の姿勢を整えていくと、1ヶ月が過ぎる頃にはウエストや太ももに変化が見られるように。

子育て中も家事の合間にもトライできる簡単プログラム、姿勢bodymakeトレーナーericaさんの美姿勢メソッドをチェックしてみましょう！

※本記事はerica著の書籍『3人子持ち、アラフォーでも劇的に美しくなれる! 産後美姿勢ダイエット』から一部抜粋・編集しました。

■使いすぎて張りがちになる前ももストレッチ〈左右1回ずつ・合計2分〉

反り腰の人は前ももに負担がかかり、張った状態になっていることが多いです。前ももをストレッチして筋肉を緩めることで、動かしやすくします。

■STEP1　四つ這いになる

STEP1　四つ這いになる


肩の下に手首、足の付け根の下にひざを置くようにします。

■STEP2　右足を右手の外側に置く

STEP2　右足を右手の外側に置く


ひざの真下にかかとがくるように、右足を右手の外側に置きます。

■STEP3　左手で左足の甲を持つ

STEP3　左手で左足の甲を持つ


右手でバランスをとりながら、左手で左足の甲を持って体のほうに引き寄せます。前ももが伸びているのを意識しましょう。1 分キープしたら反対側も同様に。

初心者はこれでもOK!

■STEP1

椅子の背もたれに右手を置き、立ちます


■STEP2

体を前に倒して、前ももを伸ばします


椅子の背もたれに右手を置き、立ちます。左ひざを曲げて、左手で左足の甲をつかみます。そのまま体を前に倒して、前ももを伸ばします。

こんなときにおすすめ

むくみが気になる日〈フォームローラーで前ももをほぐす〉

硬くなった前ももがほぐれて血流がよくなり、むくみの解消になります


四つ這いの状態から、両ひじを床につき、右足の前ももをローラーにのせて前後に転がします。反対側も同様に。

硬くなった前ももがほぐれて血流がよくなり、むくみの解消になります。合計1 分を目安に。

著＝erica／『3人子持ち、アラフォーでも劇的に美しくなれる! 産後美姿勢ダイエット』