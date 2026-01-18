¡ÖÁêËÐ¶¨²ñ¤Î¿Í¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×NHKÃæ·Ñ¤Ë±Ç¤Ã¤¿ÃøÌ¾¿Í¤¬ÏÃÂêÊ¨Æ¡¡ÈÖÁÈ¤Ë¡ÖÆëÀ÷¤ß¤¹¤®¡×¤ÎÀ¼
ÂçÁêËÐ½é¾ì½ê
¡¡ÂçÁêËÐ½é¾ì½ê¤ÏÅìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¤Ç¼·ÆüÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£NHK¤ÎÃæ·Ñ¤Ë°Õ³°¤Ê·Ý¿Í¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¡¢SNS¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥·¥½¥ó¥Ì¤Î¤¸¤í¤¦¤À¤Ã¤¿¡£ÁêËÐ¤ÎÀ¹¤ó¤ÊÀÄ¿¹½Ð¿È¤Ç¡¢ÊüÁ÷ÀÊ¤Ç¤Ï¸µ¼ã¤ÎÎ¤¤ÎÀ¾´ä¿ÆÊý¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£¾ì½êÁ°¤Ë¤ÏÉô²°¤Þ¤Ç½Ð¸þ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¿Æ¸ò¤Î¤¢¤ë¼ã¸µ½Õ¡Ê¹Ó¼®¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÈ©¤Ä¤ä¤¬¤¤¤¤¡×¡ÖÏ¯¤é¤«¤ÇÌÀ¤ë¤¯¡¢¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÏÃ¤ò¤è¤¯¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡Ãæ·Ñ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¥Í¥Ã¥È¾å¤ÎÁêËÐ¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö²ÈÂ²¤¬¡ØÁêËÐ¶¨²ñ¤Î¿Í¤«¤È»×¤Ã¤¿¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÂçÁêËÐ¤Î¥²¥¹¥ÈÎÉ¤¤¤Í¡×¡ÖÆëÀ÷¤ß¤¹¤®¡×¡ÖÂçÁêËÐ¤Î²òÀâ¤·¤Æ¤ë¤±¤É¡¢»÷¹ç¤¤¤¹¤®¤À¤í¤¦¡×¤Ê¤É¡¢¹¥´¶¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¼·ÆüÌÜ¤ò½ª¤¨¡¢Î¾²£¹Ë¤Ï1ÇÔ¤ò¥¡¼¥×¡£¤·¤«¤·¡¢Á´¾¡¤À¤Ã¤¿°¤±ê¤ÏÄ«Çµ»³¤ËÇÔ¤ì½é¹õÀ±¡£¾¡¤Á¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤ÎÎÏ»Î¤Ï¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë