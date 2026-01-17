乃木坂46・中西アルノ「お休みの日には一緒にお風呂に入ったり…」近況報告

アイドルグループ・乃木坂46の中西アルノ（22歳）が、1月16日に放送された音楽番組「バズリズム02」（日本テレビ系）に出演。近況報告をした。



番組は今回、「乃木坂46のスマホで近況報告」と題し、スマホで自撮りしながらメンバーが近況報告を実施。中西は「私が最近飼い始めたペットを初出ししたいと思います」と語る。



そして、肩に乗せたフトアゴヒゲトカゲの“ピーちゃん”を紹介。中西によると「2年くらい前から飼いたくて。お休みの日には一緒にお風呂に入ったり、コオロギを追いかけさせたり。そういった遊びをしています」と語った。



なお、中西が飼っているフトアゴヒゲトカゲは生後3〜4か月で、体長は50センチくらいになるという。中西は「（大きくなったら）放し飼いにできるようにしようかなと思ってて」と話し、「噛みもしないし、いつも肩とか乗って」となついてくると語った。