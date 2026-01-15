¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤Î¤â¤³¤â¤³¥È¡¼¥È¡õ¥Ý¡¼¥ÁÉÕ¤¤â¡ª¥Ù¥ë¥®¡¼Ï·ÊÞ¥·¥ç¥³¥é¡Ö¥Ö¥ê¥å¥¤¥¨¡¼¥ë¡×¤Î¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤¬º£Ç¯¤â¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë
¥Ù¥ë¥®¡¼¤Î¥·¥ç¥³¥é¥Æ¥£¥¨¡ÖBRUYERRE(¥Ö¥ê¥å¥¤¥¨¡¼¥ë)¡×¤«¤é¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯¡ÖPEANUTS(¥Ô¡¼¥Ê¥Ã¥Ä)¡×¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¸þ¤±¥¢¥¤¥Æ¥à¡Ö¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼ meets ¥Ö¥ê¥å¥¤¥¨¡¼¥ë¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¥¿¥¦¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤äÉ´²ßÅ¹¤Î¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤ÇÈÎÇäÃæ¤À¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Ö¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼ meets ¥Ö¥ê¥å¥¤¥¨¡¼¥ë¡×¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¸«¤ë
¢£Ì¾Ìç¥·¥ç¥³¥é¥Æ¥£¥¨¡Ö¥Ö¥ê¥å¥¤¥¨¡¼¥ë¡×¤ÈPEANUTS¤ÎÂç¿Íµ¤¥³¥é¥Ü
1909Ç¯¡¢¥Ù¥ë¥®¡¼¡¦¥Ö¥ê¥å¥Ã¥»¥ë¹Ù³°¤Î¥´¥¹¥ê¡¼¤ÇÃÂÀ¸¤·¤¿¡Ö¥Ö¥ê¥å¥¤¥¨¡¼¥ë¡×¡£ÅÁÅý¤Î¥ì¥·¥Ô¤ò¼õ¤±·Ñ¤®¡¢1À¤µª°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÀ¤³¦³ÆÃÏ¤Ë¥·¥ç¥³¥é¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤òÆÏ¤±Â³¤±¤Æ¤¤¿Ì¾Ìç¥·¥ç¥³¥é¥Æ¥£¥¨¤À¡£
PEANUTS¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤ÏËèÇ¯Âç¿Íµ¤¤Ç¡¢¡ÖÎ¹¹ÔÂç¹¥¤¡ª¿©¤¤¤·¤óË·¤Ê¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤¬¡¢ÈþÌ£¤·¤¤¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Î¹ñ¡¦¥Ù¥ë¥®¡¼¤Ø¤ª¤Ç¤«¤±Ãæ¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤âÁêÊÑ¤ï¤é¤º¥¥å¡¼¥È¡£º£Ç¯¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ÏÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡£¤³¤³¤«¤é¤Ï¿ô¤¢¤ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¥¤¥Á¥ª¥·¤Î6¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤´¾Ò²ð¡ª
¢£¡Ö¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼ meets ¥Ö¥ê¥å¥¤¥¨¡¼¥ë ¤â¤³¤â¤³¥¹¥¯¥¨¥¢¥Ý¡¼¥Á¡×(1870±ß)
¤â¤³¤â¤³À¸ÃÏ¤Ë¡¢Î©ÂÎ¼ª¤Î¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤È¥¦¥Ã¥É¥¹¥È¥Ã¥¯¤Î»É¤·¤å¤¦¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥¹¥¯¥¨¥¢·¿¥Ý¡¼¥Á¡£Î©¤Æ¤Æ¤â»È¤¨¤ë¥¹¥¯¥¨¥¢·¿¤Ï¡¢¥³¥¹¥á¤ä¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤Î¼ýÇ¼¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£Ãæ¤Î¾®È¢¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¥·¥§¥¤¥×¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤¬2Î³¡£¥ß¥ë¥¯¥Á¥ç¥³¤Ë¥Ø¡¼¥¼¥ë¥Ê¥Ã¥Ä¥×¥é¥ê¥Í¤È¥«¥é¥á¥ë¥Õ¥ì¡¼¥¯¤òÎý¤ê¹þ¤ó¤À¡Ö¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¡¦¥Î¥¢¥¼¥Ã¥È¡¦¥ß¥ë¥¯¡×¤È¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¤Ë¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¥Õ¥ì¡¼¥¯¤ò¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤·¤¿¡Ö¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¡¦¥Î¥¢¥¼¥Ã¥È¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¡×¤Î¿©¤ÙÈæ¤Ù¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£
¢£¡Ö¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼ meets ¥Ö¥ê¥å¥¤¥¨¡¼¥ë ¥ß¥Ë¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¡×(2893±ß)
¤â¤³¤â¤³À¸ÃÏ¤ËÎ©ÂÎ¼ª¤¬¤Ä¤¤¤¿¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤Î¥ß¥Ë¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤ª¤Ç¤«¤±¤Î¥µ¥Ö¥Ð¥Ã¥°¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤½¤¦¡£Ãæ¤Ë¤Ï¡¢¤Û¤í¤Ã¤È¤·¤¿¾Æ¤²Û»Ò¤È¤È¤í¤Ã¤È¤·¤¿¥¥ã¥é¥á¥ë¥Õ¥£¥ê¥ó¥°¥Á¥ç¥³¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬ÀäÌ¯¤Ê¡Ö¥Ó¥¹¥¥å¥¤¥µ¥ó¥É¡¦¥ß¥ë¥¯¥¥ã¥é¥á¥ë¡×(2Ëç)¤È¡Ö¥Ó¥¹¥¥å¥¤¥µ¥ó¥É¡¦¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥¥ã¥é¥á¥ë¡×(1Ëç)¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤Î¥Ý¡¼¥È¥ì¡¼¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÁÇÅ¨¤Ê¸ÄÊñÁõ¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£´¬»æ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÏÁ´5¼ïÎà¤¢¤ê¡¢¤É¤Î³¨ÊÁ¤¬ÆÏ¤¯¤«¤Ï¤ª³Ú¤·¤ß¡£
¢£¡Ö¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼ meets ¥Ö¥ê¥å¥¤¥¨¡¼¥ë ¥ª¡¼¥Ð¥ë¥Æ¥£¥ó¡×(1296±ß)
¥Õ¥¿¤Î¥¨¥ó¥Ü¥¹¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥ª¡¼¥Ð¥ë·¿¤Î´Ì¤Ë¡¢¸·Áª¤µ¤ì¤¿¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È3Î³¤òµÍ¤á¹ç¤ï¤»¤¿¥»¥Ã¥È¡£¥Ù¥ë¥®¡¼¤«¤é¶õÍ¢¤·¤¿¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¥×¥ê¥ó¥È¤Î¡Ö¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¡¦¥Ø¡¼¥¼¥ë¥Ê¥Ã¥Ä¥×¥é¥ê¥Í¡×¤È¡¢ÆüËÜ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¥·¥§¥¤¥×2¼ï¤È¤¤¤¦¡¢¥³¥é¥Ü¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¥®¥å¥Ã¤È¶Å½Ì¤µ¤ì¤¿¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤À¡£¿©¤Ù½ª¤ï¤Ã¤¿¤¢¤È¤â¾®ÊªÆþ¤ì¤È¤·¤Æ»È¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë´Ì¤Ï¡¢¼«Ê¬ÍÑ¤Ë¤â¥®¥Õ¥ÈÍÑ¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£
¢£¡Ö¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼ meets ¥Ö¥ê¥å¥¤¥¨¡¼¥ë ¥Ý¡¼¥È¥ì¡¼¥È¥Á¥ç¥³¡×(745±ß)
¼êº¢¤Ê²Á³Ê¤Ç¥×¥Á¥®¥Õ¥È¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¤Î¤¬¤³¤Á¤é¡£¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤Î¥Ý¡¼¥È¥ì¡¼¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬°¦¤é¤·¤¤¸ÄÊñÁõ¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤¬7ËçÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸ÄÊñÁõ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÏÁ´5¼ïÎà¤¢¤ê¡¢ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ï¥é¥ó¥À¥à¡£¤É¤Î¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢³«¤±¤ë¤È¤¤Î¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¡£
¢£¡Ö¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼ meets ¥Ö¥ê¥å¥¤¥¨¡¼¥ë ¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×(972±ß)
¡Ö¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¡¦¥Ø¡¼¥¼¥ë¥Ê¥Ã¥Ä¥×¥é¥ê¥Í¡×¤È¡¢ÆüËÜ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¥·¥§¥¤¥×¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È2¼ï¤òµÍ¤á¹ç¤ï¤»¤¿¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡£¥Ö¥ê¥å¥¤¥¨¡¼¥ë¼«Ëý¤Î¥Ø¡¼¥¼¥ë¥Ê¥Ã¥Ä¥×¥é¥ê¥Í¤ò¥ß¥ë¥¯¥Á¥ç¥³¤ÇÊñ¤ó¤ÀìÔÂô¤Ê°ìÎ³¤Ï¡¢°ìÅÙ¿©¤Ù¤¿¤é¤ä¤ß¤Ä¤¤Ë¤Ê¤ë¤ª¤¤¤·¤µ¡£¥³¥é¥Ü¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¼ê·Ú¤ËÌ£¤ï¤¤¤¿¤¤¿Í¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î3Î³¥¢¥½¡¼¥È¤À¡£
¢£¡Ö¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼ meets ¥Ö¥ê¥å¥¤¥¨¡¼¥ë ¥Ó¥¹¥¥å¥¤¥µ¥ó¥É ¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ð¥Ã¥°¡×(1274±ß)
¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¥Õ¥§¥¤¥¹¤ò¤«¤¿¤É¤Ã¤¿¥À¥¤¥«¥Ã¥È¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤¬¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÂç¡£»ý¤Á¼êÉÕ¤¤Ç¤½¤Î¤Þ¤ÞÅÏ¤»¤ë¤«¤é¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£Ãæ¤Ë¤Ï2¼ïÎà¤Î¥Ó¥¹¥¥å¥¤¥µ¥ó¥É¤¬3ËçÆþ¤ê¡£¥×¥ì¡¼¥óÀ¸ÃÏ¤Ë¥ß¥ë¥¯¥¥ã¥é¥á¥ë¥Õ¥£¥ê¥ó¥°¥Á¥ç¥³¤ò¥µ¥ó¥É¤·¤¿¥¿¥¤¥×¤È¡¢¥³¥³¥¢À¸ÃÏ¤Ë¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥¥ã¥é¥á¥ë¥Õ¥£¥ê¥ó¥°¥Á¥ç¥³¤ò¥µ¥ó¥É¤·¤¿¥¿¥¤¥×¡¢2¤Ä¤ÎÌ£¤ï¤¤¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£¤Û¤í¤Ã¤È¤·¤¿¾Æ¤²Û»Ò¤È¤È¤í¤Ã¤È¤·¤¿¥Á¥ç¥³¤ÎÁêÀ¤ÏÈ´·²¡ª
¡Ö¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼ meets ¥Ö¥ê¥å¥¤¥¨¡¼¥ë¡×¤ÎÅ¸³«Å¹ÊÞ¤Ï¡¢¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¥¿¥¦¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Î¤Û¤«¡¢É´²ßÅ¹¤Î¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥óºÅ»ö²ñ¾ì¤Ç¤âÈÎÇäÍ½Äê¡£¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Î¡Ö2026Ç¯¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Ç¡¼ºÅ»ö°ìÍ÷¡×¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤ÎÈÎÇä¤Ï¡¢Å¹ÊÞ¤´¤È¤ËÃíÊ¸´ü´Ö¤ä¤ªÆÏ¤±´ü´Ö¤¬°Û¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤ò¡£
¡ã¥ª¥ó¥é¥¤¥óÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡ä
¢£ºåµÞÉ´²ßÅ¹¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢
ÈÎÇä½ªÎ»Æü¡§2026Ç¯2·î7Æü(ÅÚ)
¤ªÆÏ¤±´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î1Æü(Æü)¡Á2·î14Æü(ÅÚ)
¢£»°±Û°ËÀªÃ°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢
ÈÎÇä½ªÎ»Æü¡§2026Ç¯2·î6Æü(¶â)
¤ªÆÏ¤±´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î11Æü(½Ë)¡Á2·î14Æü(ÅÚ)
¢£¹âÅç²°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢
¤ªÆÏ¤±´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î4Æü(¿å)¡Á2·î14Æü(ÅÚ)
¢£¥·¥ç¥³¥é¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖChocolat Trouver¡×
¤ªÆÏ¤±¡§ÄÌ¾ï¤´ÃíÊ¸Æü¤è¤ê2¡Á7Æü¸å
¥Ù¥ë¥®¡¼¤ÎËÜ³Ê¥·¥ç¥³¥é¤È¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤Î°¦¤é¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬Í»¹ç¤·¤¿¡Ö¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼ meets ¥Ö¥ê¥å¥¤¥¨¡¼¥ë¡×¡£¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤ÎÂ£¤êÊª¤È¤·¤Æ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤¿¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤Ë¤âºÇÅ¬¡£¿Íµ¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÏÁá¤á¤ËÇä¤êÀÚ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤Ï¤ªÁá¤á¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¡ª
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC
