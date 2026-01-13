イラストレーターのコリノさんの2つの漫画がインスタグラムで合計2900以上の「いいね」を集めて話題となっています。

義父母に「お金を貸してほしい」と頼まれた妻。しかも、「息子には黙っていて」と言われ…という内容で、読者からは「これは難しい問題」「私ならすぐに夫に言います」などの声が上がっています。

1年間の我慢の末、夫にすべてを告白

コリノさんは、インスタグラムやブログ「コリノ絵日記帖」などで作品を発表しています。コリノさんに作品について話を聞きました。

Q.今回の漫画を描いたきっかけを教えてください。

コリノさん「この後から起こる『嫁姑バトル』の序章です。外すわけにはいきませんでした」

Q.義父母から「お金を貸してほしい」と言われたとき、どう思いましたか。また、お金を貸すのはこのときが初めてでしたか。

コリノさん「これまでの全ての人間関係において『お金を貸して』と言われたことは一度もなかった上に、義父母から言われたので衝撃的でした。しかも『息子には黙っていて』と口止めをされて。まだ若かった私には、とてもつらい出来事でした。その後も、何度も何度も頼まれました。何の脈絡もなく、『それはそうと、また貸してくれる？』と言ってくるので怖かったですね」

Q.その後、貸したお金は返ってきましたか。

コリノさん「たまに返ってくるときもありましたが、月初に返ってきて、また月末に貸してといった感じでした」

Q.お金を貸した件について、旦那さまには報告しましたか。

コリノさん「約1年の我慢の末に、私が暗い表情になっていたことに夫が気付いて『どうした？』と聞かれたので、これまでのことを打ち明けました。すぐに義父母のところに行って、大げんかになりました。

義母は、義父が亡くなった後も『それはそうとお金を貸して』と言い続けてきましたね。夫が『返せよ！』と怒ったとき、目の前にいる私に『コリちゃん、1000円貸して！』と私から1000円を取り、『ほら、返すわよ！』と夫に渡したことがあって唖然としました。『目の前で自転車操業、初めて見たわ』といまとなっては笑い話です」

Q.「人に言えない我慢の水滴」があふれそうになる前に、こうすればよかったと思うことはありますか。

コリノさん「リフレッシュできる術があったらギリギリまで我慢することもなかったと思います。早いうちに誰かに相談したり、愚痴ったりすればよかったです。当時は身内の恥だと誰にも言えませんでしたが…。年齢を重ねるうちに、女同士でおいしい物を食べたり、愚痴りあったりして発散するのが一番だと気付きました。共感してほしいだけのときは、やはり女同士がいいですね」

Q.作品について、どのようなコメントが寄せられていますか。

コリノさん「『私なら夫に言います』『夫に言わないってのはできないかも』『内緒で、と言われていることも伝えるべき』などのコメントをいただきました。当時を振り返ると、最初から『夫に隠しごとはできません』と言うべきだったと思いますね」