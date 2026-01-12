ドキドキ感が堪らない！思い出をカタチにするアナログカメラ3選【個性派カメラでLet's Enjoy!】

【個性派カメラでLet's Enjoy!】

思い出を楽しく残したいなら、スマホだけじゃモッタイない！ 本特集では最近注目のアナログカメラ、動画カメラ、コンデジの中から“遊べる”カメラを厳選。2026年はカメラでエンジョイしよう!!

＊ ＊ ＊

フィルムの粒状感や色味の再現性、あせた感じなどアナログ写真ならではの味わいが新鮮だと再び注目されている。

「フィルムが高価になった現在、手軽に楽しむにはハードルが高くなりましたが、レア感やエモさに新たな価値観を感じているのではないでしょうか。先日もある若手カメラマンが、現像するまでどんな写真になるのかわからないのが楽しいので色見本も付けませんと。デジタル全盛期だからこそ、完璧すぎない写真に面白みを感じているのだと思います」（大浦タケシさん）

スマホと違ってアナログカメラは、家族や仲間を撮っても、その場ではどんな写真か確認ができない。しかし、現像してから一緒に見る機会が生まれるのも確か。今年はアナログカメラでいつもと違う思い出作りをしてみては!?

写真家

大浦タケシさん

編集プロダクション、デザイン企画会社を経てカメラマンとして独立。その後、多方面での撮影に加え、専門誌やWeb媒体での執筆、撮影に関するセミナー講師など幅広く活動する。

【個性派アナログカメラで思い出を“カタチ”にする】

デジタル全盛の昨今、その新鮮さがウケてアナログ回帰の動きがみられる。フィルムならではの味わいや現像するまでのドキドキ感はアナログカメラならでは。この機会に手にとってみよう！

＜まさにアナログとデジタルのいいトコ取りで遊びが捗る！＞

1. 音まで撮れるハイブリットチェキ！

富士フイルム

「instax mini LiPlay+」（実勢価格：2万8600円前後）

アナログとデジタルのハイブリットインスタントカメラです。写真に合うBGMを付けた最大30秒のスライドショー形式の動画も作れて、ショートムービーを撮る感覚で楽しめます（大浦さん）

カメラ背面のモニターを見ながら何度でも撮影ができ、気に入った写真は最大10秒間音声を録音し、QRコード化して一緒にプリント。QRコードをスマホでかざせば画像と音が再生される。専用アプリでスマホ画像のプリントも可能だ。

▲セルフィーカメラを初搭載。カメラ背面のモニターで確認しながら、友達や家族と簡単に自撮りができる

▼Let’s Enjoy!

▲チェキで撮影と同時に音声も録音可能。撮影画像と一緒にプリントしたQRコードをスマホで読み取れば音声も再生でき、撮影時の思い出を改めて楽しめる

2. 味のあるエモい1枚でプロカメラマン気分を

Lomography

「Lomo MC-A 35mm Film Camera Black」（6万9880円）

今でこそ性能はよくなりましたが、自由で直感的な写真スタイルが特徴のブランドなのでエモい写真を撮りたい人にはオススメです（大浦さん）

コンパクトな金属製ボディに新開発の格納式32mmガラスレンズを搭載したオートフォーカス35mmフィルムカメラ。フルオートとマニュアルに対応し、全ての撮影スタイルにマッチする。

▲撮影モードは、プログラムオート、絞り優先、マニュアルモードの3つ。自分好みの自由自在な撮影スタイルを楽しめる

▼Let’s Enjoy!

▲考えず感じたままに偶然の写りを楽しんだり、絞りやシャッタースピード、ピントなど自分好みで設定をしてアートな1枚を撮るのも面白い

3. 2倍撮れるハーフサイズフォーマット採用

リコーイメージング

「PENTAX 17」（10万7000円）

フィルムで撮ってもネガではなくデータ保存し、スマホで写真を見る人が増えています。ハーフサイズ縦位置なので縦画面のスマホとは相性◎（大浦さん）

縦位置構図の写真になるハーフサイズフォーマットを採用。焦点距離25mm（35ミリ判換算で約37mm相当）、F3.5の新開発単焦点レンズを搭載し、クリアな光学ファインダーが被写体をしっかり捉える。

▲巻き上げレバーによる手動巻き上げやフィルムの装填など、フィルムカメラらしさを存分に味わえる

>> 特集【個性派カメラでLet's Enjoy!】

※2025年12月5日発売「GoodsPress」1月2月合併号100-101ページの記事をもとに構成しています

＜取材・文／黒川秀紀 監修／大浦タケシ＞

【関連記事】

◆高画素×高速AF×4K60p、ソニー「α7 V」はまさに“万能カメラ”の完成形だ

◆モニターなし、ただシャッターを押すだけ。レンズ付きフィルム（使い捨てカメラ）みたいなデジカメが日本初上陸

◆絞りが変えられるアクションカメラ「DJI Osmo Action 6」なら昼も夜も美しく撮れる