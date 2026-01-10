じじい同士のケンカは犬も食わぬ!?「腐れ縁」じじい2人のワチャワチャを笑って読むか？それとも泣いて読むか…？【作者に聞く】
スタンリーじいさんとアルフレッドじいさんは、家が隣同士の幼なじみ。色の好みも趣味の好みも女性の好みまで似ているのに、なぜか意見は一致せずケンカが絶えずにこの歳まできた腐れ縁だ。「ジジイにジジイと言われる筋合いはねぇ！」「一体どこの小学校出てんだ！」「てめぇと同じとこだよ!!」と毎日飽きもせず元気にケンカをしていた。
この話を描いたのは、2017年に読切漫画「ハッピー・モーニング」が「月刊コミックゼノン」(コアミックス)に掲載され、商業デビューを果たした漫画家・三堂マツリ(@mido_mads)さん。今回は「スタンリーじいさんとアルフレッドじいさん」という作品について話を聞いてみた。
その日もいつも通り口論になり、別れ際にスタンリーじいさんは「とっととくたばりやがれ」と吐き捨てた。その夜、ベッドに入り「さすがに言い過ぎたかな」と一瞬反省しかけるが、アルフレッドじいさんから返された「お前の棺桶蹴っ飛ばした後でな！」という罵声を思い出し、反省はとりやめて眠りについた。
翌朝、思いもよらぬ出来事が起こる。庭仕事をしながら「アルフレッドめ。今日はやけに遅いな」と気にしていたスタンリーじいさんのもとへ、「スタンリーおじいちゃん!!大変！早く来て!!」とアルフレッドじいさんの孫たちが駆け込んでくる。そして彼は、「なんてことだ。あまりにも突然すぎる…」と声を震わせ、涙を流すことになるのだが…。
本作「スタンリーじいさんとアルフレッドじいさん」は、そんな頑固なおじいさん同士のやりとりが光る短編だ。制作のきっかけについて、作者の三堂マツリさんは「いわゆる 『犬猿の仲』といった関係性が好きなのですが、もしそれが年を重ねても続いていたら、どんな会話になるのだろうと思ったこと」だと教えてくれた。
衝撃的なラストについても、三堂さんは「人生でいろいろなことを経験したであろう彼らの、あくまでも『日常の1ページ』を切り取ってあのラストにしました。相手にひどいことを言ってしまった結果がどうなったのか…？ページをめくる前に一呼吸置いて予想していただけるとうれしいです」と語った。
今後の予定については、「短編読切を中心に今後も不定期でSNSにアップしていく予定」とのことだ。
幼なじみの頑固じいさん2人のやりとりがおもしろい同作。さくっと読めるので、ぜひ一度読んでみてほしい。
取材協力：三堂マツリ(@mido_mads)