「スシロー」、中とろ＆ウニが180→110円になる「すし初め」を1/9から開催！ 完売必至の馬刺し、サーモンなどの食べ比べも見逃せない

スシローが2026年の幕開けに「110円ネタ」を投下！ 高級ネタをお得に味わうチャンス

株式会社あきんどスシローは2026年1月9日（金）より、全国のスシローにて「すし初め」にふさわしい特別価格での提供を開始します。

今回の目玉は、通常税込180円から提供されている人気の“特ネタ中とろ”と“濃厚うに包み”。

なんとこれらが期間中、税込110円からという破格の値段で登場します。

さらに、“青森サーモン食べ比べ”（税込260円〜）や“馬刺し食べ比べ”（税込360円〜）といった豪華な味覚もラインナップ。

いずれも1月25日（日）までの期間限定ですが、販売予定総数に達し次第終了となるため、早めの来店が吉となりそうです。

（以下、プレスリリースより）

スシローですし初め！お得に腹一杯！通常税込180円〜で提供している「特ネタ中とろ」、「濃厚うに包み」が税別100円〜※1(税込110円〜)で登場！

＜1月9日（金）より全国のスシローにて販売開始＞

株式会社あきんどスシロー（本社：大阪府吹田市、代表取締役社長：新居 耕平）は、お得に腹一杯、すし初めをしていただきたいという想いから、通常税込180円〜で販売している、「特ネタ中とろ」と「濃厚うに包み」を1月9日（金）より全国のスシローにて、税別100円〜※1（税込110円〜）で販売いたします。

回転すしスシローは、大阪の一軒の立ち寿司「鯛すし」から誕生しました。

以降、すしネタ、しゃり、価格、店舗での体験に至るまで40年以上にわたり、徹底したこだわりを貫いてきました。

私たちは「すしに真っすぐ！」を掲げ、これからも大好きなおすしに真摯に向き合い、お客さまにうまいすしをお届けするために、真面目に、愚直に、そして誠実に取り組んでまいります。

スシローでは、2026年も企業理念である「うまいすしを、腹一杯。うまいすしで、心も一杯。」を体現し、おすしをお得にお楽しみいただけるように、「特ネタ中とろ」と「濃厚うに包み」を税別100円〜※1（税込110円〜）でご提供いたします。

「特ネタ中とろ」は、鮪ならではの香りと旨み、絶妙な脂のバランスをお楽しみいただけます。

また、素材から加工までこだわり、自信をもって仕入れている「濃厚うに包み」は、とろっとした食感と濃厚な旨みを味わうことができます。

包みで食べるからこそダイレクトにうにならではの香りと甘みを感じていただけます。

どちらも通常は税込180円〜でご提供しておりますが、今ならお得にお楽しみいただけます。

その他、青森サーモンやメカジキ、馬刺しを2種類の仕立てで食べ比べが楽しめる一皿や、脂のりのよい「天然とろあじ」なども登場します。

サイドメニューでは、店内で揚げた「うにクリーミーコロッケ」、本ずわい蟹が入った、贅沢な「本ずわい蟹の茶碗蒸し」をご用意しております。

税別100円〜※1（税込110円〜）でご提供する「特ネタ中とろ」、「濃厚うに包み」をはじめ、スシローでお得に腹一杯、すし初めをお楽しみください。

※1 店内飲食のときの税別価格となります。

※お持ち帰り専門店「スシロー To Go」「京樽・スシロー」ではお取扱いがありません。

※「スシロー秋葉原中央通り店」では、お持ち帰りを実施しておりません。

※販売開始以降、各店舗の販売状況・価格はアプリ・HPでご確認いただけます。

商品概要

税込110円〜でお得に腹一杯！

■商品名：特ネタ中とろ

■価 格：通常価格 税込180円〜 → 税込110円〜

■販売期間：2026年1月9日（金）〜1月25日（日）

※店舗によって価格が異なります。

※販売開始以降、各店舗の販売状況・価格はアプリ・HPでご確認いただけます。

税込110円〜でお得に腹一杯！

■商品名：濃厚うに包み

■価 格：通常価格 税込180円〜 → 税込110円〜

■販売期間：2026年1月9日（金）〜1月25日（日）

※店舗によって価格が異なります。

※販売開始以降、各店舗の販売状況・価格はアプリ・HPでご確認いただけます。

※お持ち帰りの際、軍艦1貫となります。

■商品名：青森サーモン食べ比べ

■価 格：税込260円〜

■販売期間：2026年1月9日（金）〜1月25日（日）

但し販売予定総数126万食が完売次第終了。

※店舗によって価格が異なります。

※販売開始以降、各店舗の販売状況・価格はアプリ・HPでご確認いただけます。

■商品名：メカジキ中とろ食べ比べ

■価 格：税込260円〜

■販売期間：2026年1月9日（金）〜1月25日（日）

但し販売予定総数39万食が完売次第終了。

※店舗によって価格が異なります。

※販売開始以降、各店舗の販売状況・価格はアプリ・HPでご確認いただけます。

※期間内の販売状況によって、販売を継続させていただく場合があります。

■商品名：馬刺し食べ比べ

■価 格：税込360円〜

■販売期間：2026年1月9日（金）〜1月25日（日）

但し販売予定総数47万食が完売次第終了。

※店舗によって価格が異なります。

※販売開始以降、各店舗の販売状況・価格はアプリ・HPでご確認いただけます。

※盛り合わせ内容：馬刺しねぎとろ 卵黄醤油がけ、馬刺し赤身の炙り ステーキソースがけ

※期間内の販売状況によって、販売を継続させていただく場合があります。

杭州名物！

■商品名：東坡肉（トンポーロー）にぎり

■価 格：税込180円〜

■販売期間：2026年1月9日（金）〜1月25日（日）

但し販売予定総数34万食が完売次第終了。

※店舗によって価格が異なります。

※販売開始以降、各店舗の販売状況・価格はアプリ・HPでご確認いただけます。

※期間内の販売状況によって、販売を継続させていただく場合があります。

※お持ち帰り専門店「スシロー To Go」、「京樽・スシロー」ではお取り扱いがありません。

※「スシロー秋葉原中央通り店」では、お持ち帰りは実施しておりません。

※写真はイメージです。

■商品名：天然とろあじ

■価 格：税込180円〜

■販売期間：2026年1月9日（金）〜1月25日（日）

但し販売予定総数170万食が完売次第終了。

※店舗によって価格が異なります。

※販売開始以降、各店舗の販売状況・価格はアプリ・HPでご確認いただけます。

■商品名：うにクリーミーコロッケ

■価 格：税込200円〜

■販売期間：2026年1月9日（金）〜1月25日（日）

但し販売予定総数50万食が完売次第終了。

※店舗によって価格が異なります。

※販売開始以降、各店舗の販売状況・価格はアプリ・HPでご確認いただけます。

※スシロー池田店、谷上店、豊南店、桜塚店、姫路飾磨店ではお取扱いがありません。

■商品名：本ずわい蟹の茶碗蒸し

■価 格：税込320円〜

■販売期間：2026年1月9日（金）〜1月25日（日）

但し販売予定総数177万食が完売次第終了。

※店舗によって価格が異なります。

※販売開始以降、各店舗の販売状況・価格はアプリ・HPでご確認いただけます。

※茶碗蒸しの具材は変更になる場合があります。

※期間内の販売状況によって、販売を継続させていただく場合があります。

※お持ち帰り専門店「スシロー To Go」、「京樽・スシロー」ではお取り扱いがありません。

※「スシロー秋葉原中央通り店」では、お持ち帰りは実施しておりません。

※写真はイメージです。