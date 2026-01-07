1月6日、バラエティ番組『ザ！世界仰天ニュース』（日本テレビ系）が放送され、新レギュラーとしてアイドルグループtimeleszのメンバー・松島聡が就任することが発表され、盛り上がりを見せている。

「同番組は、2001年の初回放送から、元SMAPの中居正広さんと笑福亭鶴瓶さんがMCを務めています。しかし、2024年12月に中居さんとフジテレビ社員の女性とのトラブルが報じられ、2025年1月に中居さんの降板が決定。それからは、鶴瓶さんのみで進行を続けていました」（テレビ局関係者）

同日の放送中、鶴瓶の呼びかけでサプライズでスタジオに登場した松島。収録当日はゲストにも知らされることなく、完全なサプライズで新レギュラーの抜擢が発表された。

そんなサプライズ発表に視聴者も歓喜。Xには、

《大好きな仰天ニュースのレギュラーめっちゃ嬉しい》

《やったーおめでとう、発表見てびっくりした》

と、喜びの声が多数寄せられた。中居の降板から約1年が経ち、事務所の後輩である松島に渡されたバトン。芸能ジャーナリストによると、中居と松島には深い縁があるという。

「松島さんは2011年、timeleszの前身であるSexyZoneとして5人組でデビュー。事務所に入所してわずか7カ月でした。しかし、当時の社長から経験の意味も込めて、年上の3人（中島健人、菊池風磨、佐藤勝利）と年下の2人（松島聡、マリウス葉）で体制の組み直しがあり、実質、年上3人での活動がメインとなってしまいました」

グループ内格差が生まれたSexyZone。ファンも困惑するなか、グループの危機に救いの手を差し伸べたのが中居だった。

「年上3人組が歌番組に出演していた際、楽屋にいた前社長に会いにいった中居さんは、『Sexy Zoneは5人のほうがいいと思う』と説得。その言葉をきっかけに、Sexy Zoneが5人体制での活動に戻ることができたのです。

今のtimeleszがあるのは、中居さんの一言があったからと言っても過言ではありません。このエピソードはファンの間でも有名なため、今回の松島さんのMC決定には感慨深い思いでしょう。松島さん自身もそう感じているのではないでしょうか」（前出・芸能ジャーナリスト）

後輩へと受け継がれた今、さらに長寿番組として続いていくのだろう。