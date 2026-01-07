猫に相手にされなくなった飼い主が考えた「あの遊び」とは？


白猫のミコさんと一緒に暮らしている漫画家の久川はる(@hisakawa_haru)さん。ミコさんは久川さんに飼われる前まで6年以上も野良生活をしていた元野良猫だったが、野良猫とは思えないほど人懐っこい性格で、久川さんの膝の上や腕枕が大好きな猫である。しかし冬になると「ミコさんのお気に入りスポットランキング」に変化が出るようで…！飼い主の久川さんを差し置いて上位を占めるものとは…？

冬になると家の中に登場する最強の存在…それは「こたつ」！こたつが登場すると人間はそこから動かなくなり、手が届く範囲に必要なものをそろえ、こたつの中から抜け出せなくなってしまう。そう、こたつは沼である。しかし「こたつ沼」にはまるのは人間だけじゃなかった。こたつが登場するまでは「ミコさんのお気に入りスポットランキング」の第1位に君臨していた「飼い主のひざ」はみるみるうちに首位陥落し、第1位は「こたつの中」、第2位は「こたつの上(ちょうどヒーターの上あたり)」と下剋上が起きて、飼い主はしょんぼり…。

そこで久川さんは「そうだ！今こそあの遊びをしよう」と意気込むのだが、その遊びとは？久川さんに今回の『ミコさんとこたつで遊んだ話』について話を聞いてみた。

飼い主をスルーしてこたつまっしぐらの猫


――その遊びをするのに必要なものは何でしょうか？

「こたつ」と「猫」と「猫を愛しく思う気持ち」があれば大丈夫です！

――ミコさんとこたつでする遊びですが「ハズレ」が多いようですが「正解」したことはありますか？

まだないです！猫は液体といいますが、本当だなとしみじみ思います。「これ絶対お腹だと思ったのに後頭部だったの!?」みたいなことが多々あります。楽しいです。

用意するものは「猫を愛しく思う気持ち」!?


猫がこたつの中にこもって飼い主を相手にしてくれなくなったときにおすすめの遊びだが、「猫は液体」といわれるほど体が柔らかいので、なかなか当てることは難しいかもしれない。

久川さんが描いた「愛されたがりの白猫ミコさん」は重版出来もしたほど人気のコミックエッセイである。書籍には描き下ろしエピソードやミコさんの写真も多数収録。ファン垂涎の一冊となっているのでぜひチェックしてみて。

取材協力：久川はる(@hisakawa_haru)

