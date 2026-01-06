日曜劇場『リブート』鈴木亮平が演じる早瀬と儀堂の選択に深く関わる“家族”に与田祐希ら新キャスト3名が決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

1月18日からスタートするTBS系日曜劇場『リブート』に山口紗弥加、与田祐希、上野鈴華が出演する。

■与田祐希が演じるのは幸後一香の妹で、重い病気で入院生活を送る綾香

本作は、妻殺しの罪を着せられた平凡なパティシエ・早瀬陸（鈴木亮平）が、自らの潔白を証明し真犯人を見つけ出すため愛する家族と過去を捨て、警視庁の悪徳刑事・儀堂の顔に変わる（＝リブートする）決意をする“エクストリームファミリーサスペンス”。

悪徳刑事に顔を変えて真実を追う早瀬陸、言動のすべてが謎に包まれている幸後一香（戸田恵梨香）、そして裏組織の汚れ仕事を行う冬橋航（永瀬廉）。立場も考え方も違う3人がそれぞれの場所で向き合う日常。その“素”に最も近い距離で関わっていく「家族」として、あらたに3人のキャストが加わる。

早瀬陸の妻で、会計コンサルタントとして働いていた早瀬夏海を演じるのは山口紗弥加。何気ない日常を夫婦として過ごしていたある日、突然失踪。その失踪から物語は進んでいく。

山口のTBS連続ドラマへの出演は、2023年4月期の金曜ドラマ『ペンディングトレイン―8時23分、明日 君と』以来。ドラマ・映画を中心に、数多くの作品で印象的な役柄を積み重ねてきた山口。繊細な感情表現と確かな存在感で物語に深みを与えてきた彼女が、早瀬夏海という役を通して、主人公の人生にどのような影を落としていくのか注目される。

幸後一香の妹・幸後綾香役は与田祐希。重い病気で入院生活を送る綾香は、謎に包まれた一香の素顔を引き出していく存在。病院でのやり取りを通して姉妹の関係性が描かれていく。

与田のTBS連続ドラマ出演は、2021年10月期の日曜劇場『日本沈没―希望のひと―』以来となる。ドラマや映画を中心に出演作を重ね、役ごとに異なる表情を見せながら、着実に俳優としての幅を広げている。

そして、NPO法人「しぇるたー」の代表・マチを演じるのは上野鈴華。行き場のない若者の支援活動を行うNPO法人の代表として実務を担っている。冬橋の上司という立場ではあるが、冬橋の過去に大きく関わっていく存在になる。はたして、冬橋たちはなぜ、NPO法人として活動をしているのか。

上野は、映画『ミッドナイトスワン』での熱演が話題になったが、今回もその自然体な演技に注目だ。

主人公、一香、冬橋に大きく関わる彼女たちは、“愛のためなら”なんでもできる存在であり、主人公たちの選択や感情に関わっていく。疾走感あふれるサスペンスが魅力の本ドラマにおいて、彼女たちの存在が“愛”のドラマであることを際立たせる。

日曜劇場『リブート』は、1月18日21時からスタート。

(C)TBS

■番組情報

TBS 日曜劇場『リブート』

1月18日タート 毎週日曜21:00～21:54 ※初回は25分拡大

［出演者］

早瀬陸／儀堂歩：鈴木亮平

幸後一香：戸田恵梨香

冬橋航：永瀬廉（King & Prince）

足立翼：蒔田彩珠

寺本恵土：中川大輔

霧矢直斗：藤澤涼架

幸後綾：与田祐希

マチ：上野鈴華

寄居俊：藤田ハル

早瀬拓海：矢崎滉

桑原瞳：野呂佳代

菊池：塚地武雅（ドランクドラゴン）

安藤（あんど）：津田篤宏（ダイアン）

真北正親：伊藤英明

早瀬夏海：山口紗弥加

三上 章大：池田鉄洋

海江田勇：酒向芳

儀堂麻友：黒木メイサ

早瀬良子：原田美枝子

合六亘：北村有起哉

■関連リンク

『リブート』番組サイト

https://www.tbs.co.jp/REBOOT_tbs/