「俺と付き合わない？」憑かれる前に幽霊に告白！幽霊と付き合うことになった男の切ない運命【作者に聞く】
心霊スポットで出くわした、長い黒髪をまとった少女。取りつかれまいと咄嗟に「俺と付き合わない？」と声をかけたら、幽霊の答えはまさかの「私でよければ…」で――!?
『辰巳ヶ原さんの愛からは逃げられない』を連載する槙田ナルさん(@makitanaru)。個人制作作品の一つである創作漫画『彼女は憑いてくる』は、ひょんなことから恋人同士になった生者の男「明人」と幽霊の少女「あんこ」の日常を描くオリジナルのシリーズ作品だ。
■「癒やされるやり取り」が主眼！「いろんな表情」と「生き生きできる画面」へのこだわり
本作を描いたきっかけについて、作者は「幽霊が登場する漫画が好きなので、自分なりに描いてみました」とシンプルに語った。
キャラクターの描き方でこだわっている点は、「とにかくいろんな表情を描くようにしています」とのこと。また、作品全体で意識している部分は、「セリフや表情には気をつけています。キャラクターが生き生きできるような画面にしたいと思っております」と、読者に感情が伝わる表現を重視している。
明人との初々しい関係が描かれる中、あんこの過去や正体について不穏な描写も挿入されているが、物語の構成や演出については、「描きたいことはたくさんありますが、あくまでメインは二人の日常にすることを心がけています。癒やされるやり取りをたくさんできるようにしたいです」と、甘酸っぱい二人の関係性に主眼を置いていることを強調した。
■「仕事の合間にゆっくり描いていた趣味の漫画」に大反響
作品に多くの反響が寄せられたことについて、「もともと仕事の合間にゆっくり描いていた趣味の漫画なので、たくさん感想をいただけて驚いています」と、予想外の反響に感謝を示した。
今後の作品の展望については、「続きはできるだけ早く投稿できればと少しずつ進めております。今年は更新頻度をもう少し高くしたいです」と、読者の期待に応えたい意欲を語った。
取材協力：槙田ナル(@makitanaru)
