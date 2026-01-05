この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ポイ活YouTuberのおにまるちゃんねるが、自身のYouTubeチャンネルで「【損回避】2026年1月に“やらないと損”なQR決済＆ポイントキャンペーンまとめ」を公開。2026年1月に開催されるau PAY、PayPay、楽天ポイント、dポイントなどの主要QRコード決済およびポイントサービスのキャンペーン情報を網羅的に解説した。



まず、動画の冒頭でおにまるちゃんねる氏独自のキャンペーンとして紹介されていたインヴァスト証券のFX案件が、好評につき1月31日まで延長されたことが伝えられた。



続いて、1月の主要なキャンペーンが各サービスごとに紹介された。au PAYでは、ダイソーやStandard Products、THREEPPYの対象店舗にて、1回800円（税込）以上の支払いで抽選で1,000名に1,000 Pontaポイントが当たるキャンペーンを実施。期間中の決済回数に応じて当選確率が最大5倍にアップする。



楽天ペイおよび楽天ポイント関連では、楽天モバイル契約者限定のキャンペーンが2つ開催される。1つ目は、対象店舗で楽天ポイントカードを提示して会計すると、楽天ポイントが20倍になるというもの。2つ目は、セブン-イレブンで楽天ペイを利用すると、同様にポイントが20倍になる。どちらもエントリーが必須だ。



PayPay関連では、ソフトバンク・ワイモバイル・LINEMOユーザーを対象に、キャリア決済である「まとめて支払い」を利用すると最大20%が還元されるキャンペーンが行われる。AmazonやYahoo!ショッピングなども対象となる。また、ベースフードの対象商品をPayPayで購入すると最大20%のPayPayポイントが戻ってくるキャンペーンや、GUで3,000円以上の支払いをすると最大で全額が戻ってくるスクラッチくじキャンペーンも紹介された。



d払い・dポイント関連も複数のキャンペーンが実施される。しまむらグループでは、d払いまたはdカードで合計3,000円以上支払うと、抽選で最大10,000ポイントが当たる。マツキヨココカラグループでは、条件達成で最大50,000ポイントが当たる抽選に参加可能だ。このほか、ローソンやコスモ石油でもdポイントが当たる抽選キャンペーンが開催される。



Vポイント関連では、Vポイントアプリのプッシュ通知をONにするだけで、抽選で最大10,000ポイントが当たるキャンペーンが紹介された。これはエントリーして通知をONにするだけで参加できる手軽なものとなっている。



今回紹介されたキャンペーンの多くは1月末までの期間限定であり、そのほとんどで事前のエントリーが必要となる。詳細は各キャンペーンサイトを確認し、参加し忘れのないように注意したい。