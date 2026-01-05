「rain on one’s parade」の意味は？「パレードに雨が降る」ということは...！？【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「rain on one’s parade」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
直訳しても意味が通じません。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「水をさす」でした！
直訳すると、「パレードに雨が降る」という意味。
「rain on」で「〜に雨を降らせる」、つまり「〜を台無しにする」という意味になり、「parade」が楽しいことの象徴として使われることで、全体で「（人の）楽しいことを台無しにする」ということを表しています。
A：「I think I’m falling in love with her…」
（僕は彼女に恋してるかも……）
B：「I don’t mean to rain on your parade, but she’s married with kids.」
（あなたの気持ちに水をさすつもりはないけど、彼女は既婚者で子どもがいるよ）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部