ニューエラ×機動戦士ガンダム初コラボ♡全12種の注目コレクション

ニューエラから、日本が世界に誇るアニメシリーズ『機動戦士ガンダム』とのコラボコレクションが登場します。第1シリーズの世界観をベースに、キャップやアパレルなど全12種をラインアップ。ガンダムシリーズとのコラボをニューエラストアおよび公式オンラインストアで展開するのは今回が初となり、ファン必見の内容です。日常のスタイルにさりげなく取り入れられる、洗練されたデザインにも注目です♡

ガンダムの世界観を落とし込んだ帽子

©創通・サンライズ

地球連邦軍やジオン公国軍をモチーフにした［59FIFTY®］を中心に、［9FIFTY™］、［9FORTY™A-FrameTrucker］、［9TWENTY™］が登場。

59FIFTY®

©創通・サンライズ

価格：各6,600円

©創通・サンライズ

ニューエラを象徴するシルエットに、『機動戦士ガンダム』のエッセンスを融合させたデザインが魅力です。

9FIFTY™

©創通・サンライズ

価格：各6,380円



9FORTY™ A-Frame Trucker

©創通・サンライズ

価格：各4,620円

©創通・サンライズ

9TWENTY™

©創通・サンライズ

価格：各4,950円

©創通・サンライズ

©創通・サンライズ

©創通・サンライズ

コレクション性が高く、スタイリングの主役としても存在感を放ちます。

アパレル＆小物まで揃う全12種

©創通・サンライズ

価格：各7,150円



©創通・サンライズ

©創通・サンライズ

キャップに加え、［ShortSleeveCottonTee］や［CapKeyholder］もラインアップ。Tシャツはフロント・バックそれぞれにモチーフを配したデザインで、ガンダムの世界観を存分に楽しめます。

©創通・サンライズ

価格：2,750円

キーアイテムとして使えるキャップキーホルダーは、ギフトにもおすすめの一品です。

※店舗によって一部展開のないアイテムもございます。店舗在庫はこちらでご確認ください。

ファン心を刺激する初コラボ

ニューエラと『機動戦士ガンダム』、双方の魅力を凝縮した今回のコラボコレクションは、ファンのみならずファッション感度の高い女性にもおすすめ。

普段使いしやすいアイテムが揃い、さりげなく“好き”を表現できるのが嬉しいポイントです。特別感あふれる初コラボを、ぜひワードローブに迎えてみてください♪