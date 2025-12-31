¡ÚµÁÊì¡Ä¥³¥½¥³¥½·î2Ëü¡Û²Ç¸È¥Ð¥È¥ëËÖÈ¯¡ª¡©¡ÖÁá»à¤Ë¤µ¤»¤¿¤¤¤Î¡©¡×¤Ã¤Æ´¶¤¸¡ãÂè5ÏÃ¡ä#4¥³¥ÞÊìÆ»¾ì
É×ÉØ¤Î¤ª¾®¸¯¤¤»ö¾ð¤Ï¡¢²ÈÄí¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ç¤¹¡£Ëè·î·è¤Þ¤Ã¤¿³Û¤ò¤ª¾®¸¯¤¤¤Ë¤¹¤ë¤´²ÈÄí¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¼ýÆþ¤«¤é°ìÄê³Û¤ò²È·×¤ËÆþ¤ì¡¢»Ä¤ê¤ò¼«Í³¤Ë»È¤¦¤È¤¤¤¦¤´²ÈÄí¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤ª¾®¸¯¤¤¤Î¤«¤¿¤Á¤ÏËÜÅö¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¡£º£²ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¡ÖÉ×ÉØ¤Î¤ª¾®¸¯¤¤¡×¤ò¤á¤°¤ë¤ªÏÃ¤Ç¤¹¡£¼ç¿Í¸ø¤Ï¡¢É×¤¬¤ª¾®¸¯¤¤¤È¤ÏÊÌ¤Ë¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡È¤¢¤ë±ç½õ¡É¤¬¤É¤¦¤·¤Æ¤âµ¤¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¡Ä¡Ä¡ª¡©
Âè5ÏÃ¡¡¤È¤Þ¤é¤Ê¤¤¶òÃÔ
¡ÚÊÔ½¸Éô¥³¥á¥ó¥È¡Û
¥¢¥«¥Í¤µ¤ó¡Ä¡Ä¤«¤Ê¤êÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¤ªµÁÊì¤µ¤ó¡¢º£²ó¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤¬·ù¤À¤«¤é¤Ê¤Î¤«¤À¤ó¤Þ¤ê¤ÎÍÍ»Ò¡£¤·¤«¤·»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¥æ¥¦¥Î¥¹¥±¤µ¤ó¤¬º£Ä«¡¢¤Þ¤¿2Ëü±ß¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤³¤Þ¤Ç¤âÂ©»Ò¤ò´Å¤ä¤«¤·¤¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜÅö¤ËÂ©»Ò¤¬ÂçÀÚ¤Ê¤é¤ï¤¶¤ï¤¶¤ª¶â¤òÅÏ¤µ¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤è¤¦¤Êµ¤¤â¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¤ªµÁÊì¤µ¤ó¤Ï»È¤¤Æ»¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡¤â¤·ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê°Õ¿Þ¤¬¤¢¤ë¤Î¤«µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¸¶°Æ¡¦¥Þ¥Þ¥¹¥¿¡¡µÓËÜ¡¦¤Õ¤ß¤Þ¤ë¡¡¡¡ÊÔ½¸¡¦²£Æâ¤ß¤«
Âè5ÏÃ¡¡¤È¤Þ¤é¤Ê¤¤¶òÃÔ
¡ÚÊÔ½¸Éô¥³¥á¥ó¥È¡Û
¥¢¥«¥Í¤µ¤ó¡Ä¡Ä¤«¤Ê¤êÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¤ªµÁÊì¤µ¤ó¡¢º£²ó¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤¬·ù¤À¤«¤é¤Ê¤Î¤«¤À¤ó¤Þ¤ê¤ÎÍÍ»Ò¡£¤·¤«¤·»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¥æ¥¦¥Î¥¹¥±¤µ¤ó¤¬º£Ä«¡¢¤Þ¤¿2Ëü±ß¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤³¤Þ¤Ç¤âÂ©»Ò¤ò´Å¤ä¤«¤·¤¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜÅö¤ËÂ©»Ò¤¬ÂçÀÚ¤Ê¤é¤ï¤¶¤ï¤¶¤ª¶â¤òÅÏ¤µ¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤è¤¦¤Êµ¤¤â¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¤ªµÁÊì¤µ¤ó¤Ï»È¤¤Æ»¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡¤â¤·ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê°Õ¿Þ¤¬¤¢¤ë¤Î¤«µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¸¶°Æ¡¦¥Þ¥Þ¥¹¥¿¡¡µÓËÜ¡¦¤Õ¤ß¤Þ¤ë¡¡¡¡ÊÔ½¸¡¦²£Æâ¤ß¤«