º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤Ë¡Ö¶Ã¤¤ÎÍ½Â¬¡×¡¡1Ç¯ÌÜ¤«¤éÂçÉýÁý¡ÄÍèµ¨¤Ï¡ÈÂçÌö¿Ê¡É¤«¡¢ÊÆ¥Ç¡¼¥¿¥µ¥¤¥È¤¬Ê¬ÀÏ
ÊÆ¥Ç¡¼¥¿¥µ¥¤¥È¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥°¥é¥¹¡×¤¬Í½ÁÛ
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Îº´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤Ï¡¢2026Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ë³ÐÀÃ¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡£ÊÆ¥Ç¡¼¥¿¥µ¥¤¥È¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥°¥é¥Õ¥¹¡×¤¬Áá¤¯¤âÍèµ¨¤ÎÀ®ÀÓÍ½Â¬¤ò¸ø³«¡£¥á¥¸¥ã¡¼1Ç¯ÌÜ¤Ï1¾¡¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿24ºÐ¤ËÂÐ¤·¡¢¾¡¤ÁÀ±¤¬ÂçÉý¤Ë¾åÀÑ¤ß¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¶Ã¤¤ÎÍ½Â¬¤¬ÃÆ¤½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡1Ç¯ÌÜ¤Ï¹â¤¤´üÂÔ¤ò¼õ¤±¤Æ¥á¥¸¥ã¡¼¤ËÅÏ¤Ã¤¿¡£Ìó1Ç¯Á°¤Ë¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥°¥é¥Õ¥¹¡×¤¬Í½Â¬¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖSteamer¡×¤¬»»½Ð¤·¤¿¿ô»ú¤Ç¤Ï¡¢23»î¹ç¤Ç10¾¡6ÇÔ¡¢139¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¡¢ËÉ¸æÎ¨3.30¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤À¤Ã¤¿¡£Ã¥»°¿¶Î¨11.61¤È¡¢ÆüËÜ¤Ç°µÅÝÅª¤ÊÅêµå¤ò¸«¤»¤¿º´¡¹ÌÚ¤ËÂÐ¤¹¤ë´üÂÔ¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢³«Ëë¤«¤é»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤Î¥á¥¸¥ã¡¼½éÅÐÈÄ¤Ï¡¢3²ó3Ã¥»°¿¶¡¢Èï°ÂÂÇ1¤Ê¤¬¤é5»Íµå¤ÈÀ©µå¤Ë¶ì¤·¤ß¡¢1¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¡£5·î¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼½é¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¤â¤Î¤Î¡¢±¦¸ª¥¤¥ó¥Ô¥ó¥¸¥á¥ó¥È¾É¸õ·²¤ÇÉé½ý¼Ô¥ê¥¹¥ÈÆþ¤ê¡£9·î¤ËÃæ·Ñ¤®¤È¤·¤ÆÉüµ¢¤·¡¢1Ç¯ÌÜ¤Ï10ÅÐÈÄ¤Ç1¾¡1ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨4.46¤À¤Ã¤¿¡£Ã¥»°¿¶Î¨6.94¡¢Í¿»ÍµåÎ¨5.45¤È¤ÏÆüËÜ»þÂå¤ÈÈæ¤Ù¤Æ°²½¡£¤À¤¬¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤ÏÍÞ¤¨¤È¤·¤Æ¹¥Åê¤ò¸«¤»¤ë¤Ê¤É¡¢ÈôÌö¤Î²ÄÇ½À¤Ï´¶¤¸¤µ¤»¤¿¡£
¡¡2026Ç¯¤ÎÀ®ÀÓÍ½ÁÛ¤È¤·¤Æ¡ÖSteamer¡×¤¬»»½Ð¤·¤¿¿ô»ú¤Ç¤Ï¡¢8¾¡8ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨4.21¤È¤¤¤¦À®ÀÓ¤Ç¡¢135²ó¤òÅê¤²¤ë¤ÈÁÛÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ã¥»°¿¶Î¨¤Ï8.51¤À¤Ã¤¿¡£º£µ¨¤Î»öÁ°Í½ÁÛ¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¾¯¤·¹µ¤¨ÌÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤Æº´¡¹ÌÚ¤Ø¤Î´üÂÔ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¿ôÃÍ¤À¤Ã¤¿¡£1Ç¯ÌÜ¤Î²ù¤·¤µ¤òÎÈ¤Ë¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤ÇºÆ¤Ó100¥Þ¥¤¥ëÄ¶¤Î¾×·â¤ò¹ï¤á¤ë¤«¡¢¤½¤ÎÈôÌö¤ËÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë