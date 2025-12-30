モロゾフのバレンタイン新作「キツネとレモン」で甘酸っぱい物語

モロゾフから、キツネをアンバサダーにした新作「キツネとレモン」が登場♡ 2026年のテーマは港町の女の子との出会い。甘酸っぱいレモンやフルーツを使ったチョコレートやメレンゲクッキー、限定デザインのコレクションボックスなど、多彩なラインナップでバレンタインの贈り物にもぴったり。物語を感じながら、特別なスイーツ体験をお楽しみください♪

新作＆限定スイーツのラインナップ

秘密のポタリー

価格：7個入／1,080円

港町の女の子が楽しむお茶やフルーツ、スパイスをイメージしたチョコレート。

港町ワンダー

価格：6個入／918円

キツネと女の子が夢見た世界の国々を、6種類のチョコレートとエンボス缶で表現。

オオカミの憧れイチゴフラワー

価格：3個入／778円

赤い苺のチョコで、恥ずかしがり屋のオオカミの憧れを再現。

オオカミのノスタルジックメモリー

価格：6個入／1,026円

森でキツネを見かけたオオカミの秘めた想いをチョコレートに。

フレッシュネスの福袋2026が登場♡お得な3,500円チケット入りHAPPY BAG

レモンをテーマにしたキュートなスイーツ

夢見るキツネのレモンフラワー

価格：3個入／778円、6個入／1,556円

甘酸っぱいレモンクリームとイチゴチョコを閉じ込めたメレンゲクッキー。

眠りキツネのレモンケーキ

価格：3個入／702円、6個入／1,404円

眠るキツネをかたどった2層仕立てのレモンケーキで、香りと味わいを楽しめます。

ストーリーブック

価格：12個入／1,728円

絵本のようなパッケージにチョコレートを詰め、新しい物語を感じられる一品。

キツネのノスタルジックメモリー

価格：6個入／1,026円

四季の想い出のチョコを詰めた、レモン香るノスタルジックなアソート。

特別感たっぷりのコレクションボックス

コレクションボックス【2段詰】

価格：25個入／3,240円

キツネ型チャーム付き引き出しボックスに、「キツネとレモン」の全物語チョコを2段で詰めたスペシャルアソート。西淑氏のイラストで絵本のような世界観を楽しめます。

モロゾフで物語を楽しむバレンタイン

モロゾフの「キツネとレモン」シリーズは、秘密のポタリーや港町ワンダー、オオカミとキツネの物語を描いたノスタルジックメモリー、甘酸っぱいレモンフラワーや眠りキツネのレモンケーキ、さらに限定コレクションボックスまで♡

物語を感じながら、大切な人への贈り物や自分へのご褒美にぴったりなバレンタインスイーツです♪