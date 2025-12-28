乙女座の2026年は「次のステージへと進む転換期の1年」……恋愛運、対人運、仕事運、金運

2026年の乙女座は「次のステージへ」と歩みを進める、転換期となる1年です。上半期に理想を形にし、下半期には視野を広げながら深みを増していく。着実にレベルアップしていく自分を実感できる、成長に満ちた12カ月が待っています。

それでは、乙女座の2026年はどのような1年となるのか。恋愛運、仕事運など、テーマごとの運勢を見ていきましょう！

■乙女座 2026年の総合運

◎階段を一段ずつ昇り、新たな景色を見る

2026年は「次のステージ」へと進んでいく、節目の1年となりそうです。これまでの積み重ねが実を結び、ワンランク上のフィールドへと足を踏み入れるチャンスが訪れます。環境の変化や役割の変化など、目に見える形でのステップアップを経験する人も多いでしょう。

上半期は「理想の実現」がテーマ。心の中で描いてきた夢や目標が、具体的な形となって現れやすい時期です。「こうなったらいいな」と願っていたことが、気づけば現実になっている、そんなうれしい驚きを味わえる予感。

下半期は「広く深く」という流れに移行します。視野を広げながらも、物事の本質を深く理解していく。表面的なことに留まらず、多角的な視点で世界を捉えていくことで、あなたの人間としての厚みが増していくでしょう。学びと成長が連鎖していく、充実の1年となるはずです。

＞＞【乙女座】2026年の恋愛運・対人運・仕事運・金運はこちらから［占いTVニュース］

（監修：橘 美箏）