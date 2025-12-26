猫が顔を手で隠して寝る理由3つ

ここでは、猫が手で顔を隠して寝る理由をひとつずつ解説します。もし、愛猫が顔を隠して寝ていたら、次の理由を思い出してください。

1.光を遮って快適に眠るため

猫が手で顔を隠す最も大きな理由のひとつは、光を遮るためです。要は、まぶしいからなのですね。

猫は1日の大半は寝ていますが、必ずしも暗い場所だけで眠るとは限りません。お気に入りの寝床が窓辺などの明るい場所であったり、夕方暗くなって家族が部屋の明かりをつけることでまぶしくなったりすることもあるでしょう。

リラックスして寝ている猫は、あまりいろいろなことを気にせず寝ていることも多いですが、目を閉じてもまぶしいときには手で顔を隠して、明かりを避けているのです。

2.鼻で寒さを感じているため

猫の鼻は、体の中でも特に周囲の温度を感じることができる部位です。寝ている間に部屋の空気が冷えてきた場合、前足で顔（鼻）を覆うことで、熱の放出を防いで体温を保つ効果があります。

このしぐさは、特に気温が低くなる季節や時間帯などに見られます。猫は寒暖差による体温調節が得意ではないため、環境（毛布に包まる）や行動（鼻を隠す、丸くなる）によって補助する必要があるのです。

猫は鼻以外にも、肉球や口の中で温度を感じます。特に肉球は温度を感じやすい部位で、前足で鼻を覆うことで肉球と鼻の両方で寒さから身を守ろうとしているのです。

3.安心感を得るための行動

猫が顔を隠して寝る理由の中には、外界からの刺激を遮断することで安心感を得るためというのもあります。視覚や嗅覚などの感覚を覆うことで周囲の気配を遮り、休むことに集中できます。人間が机に突っ伏して眠るときに自然と腕で顔を覆うのと似た心理かもしれません。

猫が床やモノに顔を押し付けて寝ることを「ごめん寝」といわれますが、このごめん寝も、手で顔を覆って周囲の気配を遮る効果があります。特にお気に入りの寝床で寝ているときには、自分のニオイだけする環境で安心して眠りたいのかもしれません。

猫が顔を隠すときは睡眠環境を見直そう

猫が手で顔を隠して眠る姿を見たら、その環境が快適かどうかチェックしてあげましょう。

眠っている場所が明るい場合、あるいは顔に光が当たっているときには、眩しすぎるのかもしれません。カーテンで日差しを調整するか、影を作るなどして、薄暗く落ち着ける場所を用意してあげるとよいでしょう。

また、猫が顔を覆う頻度が高い場合、室温が低すぎる可能性があります。人間は季節によって厚着をするので猫が感じている寒さほど感じないこともあります。

冬場では室温を22℃以上に保つことを目安にしましょう。エアコンを使用する場合は、暖かい空気が上に溜まりやすいため、設定温度を24～26℃程度にすると猫がいる床付近でも快適になります。

基本的に猫が寝るときには、安全で静かな場所を好みます。可能であれば、家族から離れた猫専用の休息スペースを確保してあげることも大切です。

まとめ

愛猫が顔を隠し眠る理由には、光を遮る、寒さから身を守る、そして安心感を得るといった、猫なりの大切な理由があることがわかりました。

もし愛猫がこのしぐさをしていたら、照明や室温など環境にちょっとした工夫が必要かもしれません。

ただし、手で顔を覆うタイミングや頻度には個体差があります。今回紹介した理由以外にも、愛猫ならではのクセや好みが隠れている場合もあるでしょう。

猫の寝姿をよく観察して、快適な環境にしてあげてください。