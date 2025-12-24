どっちも美味しそーーッッ♡【シャトレーゼ】手土産にしたい「箱入りスイーツ」

手土産やちょっとした贈り物に気の利いた「箱入りスイーツ」を渡したいなら【シャトレーゼ】がおすすめです。お菓子のクオリティはもちろん、パッケージにもこだわった商品がたくさん販売されています。今回は、センスが光る新作商品をピックアップ。ギフト選びの参考にしてみてください。

クリスマスギフトに「生チョコサブレ」

クリスマスパッケージがかわいいこちらは「Xmas しっとり生チョコサブレ 6枚入」です。グリーンとレッドを基調としたボックスの中には、ミルク・ビター2種類の生チョコサブレが3枚ずつ入っています。個包装になっていて、箱自体もコンパクトなのでプチギフトに最適。発酵バター・クーベルチュールチョコレートなど、素材にもこだわりが詰まっています。価格は、税込\756（税込）です。ほかにもクリスマスパッケージの箱入りスイーツが販売されているので、合わせてチェックしてみてください。

子どもも大人も好きなやつ「マドレーヌ詰め合わせ」

訪問・来客が増える季節の手土産に「マドレーヌ オールドファッション 8個入（チョコ）」はいかがでしょう。レースのようなデザインが施されたボックスは高級感たっぷり。中には、バター・チョコ2種類のマドレーヌがそれぞれ2個ずつ入っています。昔ながらの素朴な味わいで、年齢・性別問わず楽しんでもらえそう。価格は、\1,231（税込）です。プレーン8個・チョコ4個の12個入も販売されているので、人数・シーンに合わせて選択できます。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.A