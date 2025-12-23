格闘技イベント「RIZIN 師走の超強者祭り」は12月31日、さいたまスーパーアリーナにて開催される。

総合格闘家の朝倉未来、朝倉海らが所属するJTT（ジャパントップチーム）で寝技コーチを務める竹浦正起氏は23日、自身のXを更新。「みんな調子良さそう！もう来週」と大晦日大会に出場するメンバーらの写真を公開した。

■大晦日決戦前の姿にファン「いい顔してる」

竹浦氏は練習後と思われる集合写真を公開。前列中央には大晦日大会に出場する未来、ヒロヤ、19歳の秋元強真、伊澤星花の姿のほか、UFC参戦中の海、海の専属コーチを務める金原正徳、昇侍らが馴染みの顔ぶれが揃った。

写真を見たファンからは「みくる、いい顔してんな」「JTT皆が勝つ｢未来｣しか見えない」「この顔は勝ちますわ」「JTT全勝で、最高の年越しに」など応援の言葉が続々。ほかにも

旗揚げ10周年イヤーを締めくくる今大会にはJTTから4選手が出場。未来はメインイベントでフェザー級王者のラジャブアリ・シェイドゥラエフ（キルギス）、ヒロヤはATTに移籍したばかりの神龍誠に各々挑戦する。どちらも不利と予想する声が多いなか、下馬評を覆し大金星を挙げられるか。

また、秋元は入出国に関するトラブルで来日が不可能となったフアン・アーチュレッタ（米国）に代り、急きょ新居すぐるとの対戦が決定。11月3日の萩原京平戦で負った鼻骨骨折の影響が懸念される中での連戦となる。準備期間も少ない中で、実力を発揮することができるのか。

そして女子スーパーアトム級王者の伊澤は“ツヨカワクイーン”RENAとの防衛戦に臨む。ここ数年、RENAが試合から「逃げた」と度々口にしていた伊澤だがこの度ついに“因縁マッチ”が実現。RIZINの女子格頂上決戦からも目が離せない。

ファンの期待通りJTT全勝で2025年を締め括ることができるか。期待が高まっている。

