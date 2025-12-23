「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２３日正午現在で任天堂<7974.T>が「売り予想数上昇」１位となっている。



２３日の東証プライム市場で、任天堂が７日ぶりに反発。１１月６日に１万４６３０円の高値をつけた後は下落基調となり、前日には１万２４５円まで下落。きょうは値頃感からの買いも入り反発に転じている。半導体メモリー価格の高騰で、ゲーム機「Ｎｉｎｔｅｎｄｏ Ｓｗｉｔｃｈ２（ニンテンドースイッチ・ツー）」の採算が悪化することが警戒され、売りが膨らんでいる。株価は１万円ラインを維持できるかが焦点となっている。



出所：MINKABU PRESS