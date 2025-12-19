失敗知らず！フライパンで絶品ローストビーフ【材料】（2人分）牛もも肉(塊) 300g(厚さ 4~5cm程度)塩 小さじ 1/2粗びき黒コショウ 少々オリーブ油 大さじ 1<ソース>しょうゆ 大さじ 3みりん 大さじ 3練りワサビ 小さじ 1/2~1<付け合わせ>ベビーリーフ 1パックオクラ 4本ベビーコーン（ヤングコーン） 2本赤パプリカ 1/4個【下準備】1、牛もも肉は焼く30分程度前に冷蔵庫から出し、室温に戻す。冷蔵庫の温度ですと、中心が温かくなるまで焼くのに時間がかかるので、必ず冷蔵庫から出しましょう。2、＜付け合わせ＞のオクラは分量外の塩で板ずりし、ヘタを切り落とす。赤パプリカはヘタと種を取り、幅1cm程度の短冊切りにする。【作り方】1、＜付け合わせ＞のオクラ、ベビーコーン、赤パプリカを熱湯でサッとゆで、ザルに上げて水気をきる。オクラとベビーコーンは食べやすい大きさに切る。2、牛もも肉は塩と粗びき黒コショウをまぶし、下味をつける。塩を振ってから時間がたつと肉から水分がでてくるので、焼く直前に振りましょう。3、フライパンにオリーブ油を入れ、強火で熱して(2)を入れる。片面を1分焼いたらひっくり返し、さらに1分焼く。上下の面も焼き色が付くまで焼く。4、火をごく弱火にし、蓋をして7〜10分焼く。肉の厚さが4cmの場合なら8分というように、厚さの倍の時間を焼くとちょうど良い焼き加減になります。5、アルミホイルを二重にし(4)を包む。さらに布巾などで上から包み、30分を目安に余熱で火を通す。薄切りにする。6、(4)のフライパンに＜ソース＞の材料を入れ、混ぜながら煮詰める。7、器にベビーリーフを盛り、(1)を彩りよく飾る。(5)を並べ、(6)を上からかける。【このレシピのポイント・コツ】ソースは器に入れて添えても良いです。野菜にもかけていただきましょう。