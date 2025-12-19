クリスマスには、いつもと少し違うおうちごはんを家族で楽しみたいですよね。今回は、そんなとっておきの一品が見つかる、クリスマス料理を厳選してお届けします。


定番のチキンから肉料理、デザートまで、手軽にクリスマス気分を味わえるごちそうが揃っています。ぜひ参考にしてください。

■フライパンで簡単「絶品ローストビーフ」の作り方
軽く焼き目をつけて蒸し焼きにしたら、アルミホイルで包み込んで30分ほど寝かしておけばOK。余熱でじっくり火が通り、美しいロゼ色でしっとりジューシーに仕上がります。醤油やワサビを使った和風ソースが絶品です。

失敗知らず！フライパンで絶品ローストビーフ


【材料】（2人分）

牛もも肉(塊) 300g(厚さ 4~5cm程度)
  塩 小さじ 1/2
  粗びき黒コショウ 少々
オリーブ油 大さじ 1
<ソース>
  しょうゆ 大さじ 3
  みりん 大さじ 3
  練りワサビ 小さじ 1/2~1
<付け合わせ>
  ベビーリーフ 1パック
  オクラ 4本
  ベビーコーン（ヤングコーン） 2本
  赤パプリカ 1/4個

【下準備】

1、牛もも肉は焼く30分程度前に冷蔵庫から出し、室温に戻す。

冷蔵庫の温度ですと、中心が温かくなるまで焼くのに時間がかかるので、必ず冷蔵庫から出しましょう。



2、＜付け合わせ＞のオクラは分量外の塩で板ずりし、ヘタを切り落とす。赤パプリカはヘタと種を取り、幅1cm程度の短冊切りにする。



【作り方】

1、＜付け合わせ＞のオクラ、ベビーコーン、赤パプリカを熱湯でサッとゆで、ザルに上げて水気をきる。オクラとベビーコーンは食べやすい大きさに切る。



2、牛もも肉は塩と粗びき黒コショウをまぶし、下味をつける。

塩を振ってから時間がたつと肉から水分がでてくるので、焼く直前に振りましょう。



3、フライパンにオリーブ油を入れ、強火で熱して(2)を入れる。片面を1分焼いたらひっくり返し、さらに1分焼く。上下の面も焼き色が付くまで焼く。



4、火をごく弱火にし、蓋をして7〜10分焼く。

肉の厚さが4cmの場合なら8分というように、厚さの倍の時間を焼くとちょうど良い焼き加減になります。



5、アルミホイルを二重にし(4)を包む。さらに布巾などで上から包み、30分を目安に余熱で火を通す。薄切りにする。



6、(4)のフライパンに＜ソース＞の材料を入れ、混ぜながら煮詰める。



7、器にベビーリーフを盛り、(1)を彩りよく飾る。(5)を並べ、(6)を上からかける。



【このレシピのポイント・コツ】

ソースは器に入れて添えても良いです。野菜にもかけていただきましょう。



■クリスマスの王道＜チキン＞レシピ4選
味も見た目もパーフェクトで家族みんなが喜んでくれる人気チキンレシピを厳選。

手羽元のお手軽ローストチキン



前日に鶏手羽元をタレに漬け込んでおけば、当日はオーブンで焼くだけで出来上がり！ しっかりと味がしみ込んだチキンは柔らかく、食べやすさ抜群です。甘辛系とイタリアン系の2種類の味で飽きずに楽しめますよ。

フライパンでできるフライドチキン



鶏もも肉や鶏むね肉がお店並みのフライドチキンに変身！ 衣にはオールスパイスなどを混ぜることで、深みのある味わいに。強力粉でザクザク感のある食感になるのもポイントです。フライパンに投入したら、最初の1〜2分は触らず、衣が固まったら上下に返しましょう。

ローストチキンオレンジソースがけ



フレッシュなオレンジ果汁をソースにして華やかさを演出。ひと口食べると肉汁がジュワッと広がり、爽やかな酸味が鶏肉の旨味をグッと引き立てます。チキン×オレンジの組み合わせはアメリカでは定番。ぜひご堪能ください。

丸鶏のローストチキン



こちらのレシピは一品でインパクト大。丸鶏のローストチキンはハードルが高いと思うかもしれませんが、詰め物を炒めたらあとは「詰める→下味→焼く」だけなので、意外とシンプル。皮はパリッと中はふっくら柔らかく、詰め物は鶏の旨味を吸って最高です。

■子どもが喜ぶ＜ミート系＞レシピ2選
ひき肉を使ったメニューはジューシーで柔らかく、小さなお子様でも食べやすいので人気です。

ミートパイ



サクサクのパイ生地の中にはジューシーなお肉がずっしり！ 冷凍パイシートとタルト型を使って手軽に作れます。パイシートを帯状に切って編み込むことで、見た目が一気に華やかに。残ったミートパイはレンジで温め直してもおいしくいただけます。

クリスマスのブッシュドノエル風ミートローフ



ゆで卵や野菜をハンバーグ生地で包んで焼き上げた「ミートローフ」にマッシュポテトを絞るアイデアレシピ。クリーミーなポテトとお肉の旨味が融合して、見た目も味のバランスも絶妙です。家族でデコレーションするのもおすすめ。

■クリスマスを彩る＜スイーツ＞レシピ3選
世界のクリスマス伝統菓子を用意して、今年はちょっと特別なクリスマスにしてみませんか？

イタリア発祥の伝統菓子パン「パネトーネ」



発酵した生地にたっぷりのドライフルーツを練り込み、ドーム型に焼けば完成です。ふわっと軽い食感でラム酒の香りが広がります。上品でフルーティーな味わいです。そのまま切って食べるほか、トーストしたり、生クリームを添えたりしても◎。

ドイツ発祥の伝統菓子「シュトーレン」



クリスマスまでに少しずつ切り分けて食べるのが一般的なシュトーレン。日持ちするように、バターと砂糖で表面をコーティングするのがコツ。バターのリッチな風味とドライフルーツのほど良い甘みがたまりません。日を追うごとに味が変化するのもうれしいポイントです。

フランス発祥の切り株風ケーキ「ブッシュドノエル」



ロールケーキの端を斜めにカットし、上に重ねて切り株の土台を作ります。たっぷりのチョコクリームを塗り、フォークで木目模様をつければ完成。フォークで筋をつけて木の模様を作るの。忙しいときは市販のロールケーキを使ってもOK。飾りつけはお子様と一緒に楽しみましょう。

■クリスマスは「ひとつの手作り」で十分！
何かと忙しい年末に、クリスマスメニューを何品も準備するのは大変ですよね。でも、とっておきの1品があれば、それだけでもクリスマスを演出できます。

オーブンからチキンを出した瞬間に広がる焼き立ての香りや、ケーキを切り分けるときのワクワク感、テーブルにひとつ温もりのある料理があるだけで、自然と笑顔が生まれます。

手作りは量より気持ちが大切。すべてを頑張りすぎず、お惣菜や冷凍食品を上手に取り入れることで、準備する人の負担も軽くなります。今回ご紹介したレシピを参考にして、クリスマスの特別な1品を作ってみてくださいね。
(川原あやか)